Đề xuất chi 1.900 tỉ nâng cấp tuyến đường nối Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Ngày 12-9, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) có ý kiến phản hồi góp ý của công dân về việc đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo (nối TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi).

Theo Khu Quản lý đường bộ III, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo được đưa vào khai thác sử dụng trong giai đoạn 2003-2005. Sau hơn 20 năm khai thác, tuyến đường này đã xuống cấp, đặc biệt là từ năm 2015 trở đi.

Đèo Lò Xo nối TP Đà Nẵng với tỉnh Quảng Ngãi

Tình trạng hư hỏng nặng xảy ra phổ biến trên các tấm mặt đường bê tông xi măng với các dạng nứt dọc, nứt ngang, nứt góc và gãy, vỡ hoàn toàn.

Khu Quản lý đường bộ III cho hay, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuống cấp mặt đường, tuy nhiên chủ yếu là do tuyến đường thường xuyên chịu tác động bởi mưa, lũ của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt khu vực đèo Lò Xo.

Bên cạnh đó, mặt đường bê tông xi măng đã qua thời gian khai thác lâu, quá niên hạn bảo trì, nhưng do kinh phí hạn hẹp nên chỉ được sửa chữa cục bộ.

Đèo Lò Xo xuống cấp trầm trọng, đang chi hơn 100 tỉ đồng sửa chữa

Ngoài ra, nước trên mặt đường thấm xuống móng và nền đường thông qua các vết nứt, khe co giãn qua nhiều năm khai thác đã bị lão hóa, đặc biệt một số đoạn do có nước ngầm đã gây hư hỏng nền móng mặt đường.

Mặt đường qua đèo Lò Xo xuống cấp trầm trọng

Lưu lượng và tải trọng xe ngày càng gia tăng qua thời gian khai thác, đặc biệt thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều xe chở quặng sắt từ Lào qua các cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) và Đăk Tà Ốc (TP Đà Nẵng) về các cảng Dung Quất và cảng Kỳ Hà nên gây hư hỏng đến kết cấu mặt đường với tốc độ nhanh chóng hơn.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, trong các năm vừa qua, Khu Quản lý đường bộ III đã báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam sửa chữa một số đoạn bằng giải pháp đào bỏ hoàn toàn mặt đường bê tông xi măng hiện trạng và xây dựng mới bằng kết cấu bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng.

Hiện nay, trên đoạn tuyến đang triển khai thi công sửa chữa một số đoạn mặt đường với chiều dài khoảng 4,78 km, tổng mức đầu tư hơn 56 tỉ đồng, sẽ hoàn thành trong quý III-2025.

Dự kiến trong quý IV-2025 tiếp tục triển khai thi công sửa chữa khoảng 4,93 km mặt đường, với tổng mức đầu tư 47 tỉ đồng.

Khu Quản lý đường bộ III cho biết thêm, ngày 18-8, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ Xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Tăng cường mặt đường, cải tạo các vị trí nguy hiểm, mất an toàn giao thông một số đoạn tuyến trên đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) - Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi).

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.983 tỉ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2030.