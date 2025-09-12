Đề xuất chi 1.900 tỉ nâng cấp tuyến đường nối Đà Nẵng – Quảng Ngãi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất chi 1.900 tỉ nâng cấp tuyến đường nối Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Trần Thường

(NLĐO) – Cục đường bộ Việt Nam đề xuất thực hiện dự án tăng cường mặt đường, cải tạo vị trí nguy hiểm trên đường Hồ Chí Minh qua TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 12-9, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) có ý kiến phản hồi góp ý của công dân về việc đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo (nối TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi).

Theo Khu Quản lý đường bộ III, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo được đưa vào khai thác sử dụng trong giai đoạn 2003-2005. Sau hơn 20 năm khai thác, tuyến đường này đã xuống cấp, đặc biệt là từ năm 2015 trở đi.

Đề xuất chi 1.900 tỉ nâng cấp tuyến đường nối Đà Nẵng – Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Đèo Lò Xo nối TP Đà Nẵng với tỉnh Quảng Ngãi

Tình trạng hư hỏng nặng xảy ra phổ biến trên các tấm mặt đường bê tông xi măng với các dạng nứt dọc, nứt ngang, nứt góc và gãy, vỡ hoàn toàn.

Khu Quản lý đường bộ III cho hay, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuống cấp mặt đường, tuy nhiên chủ yếu là do tuyến đường thường xuyên chịu tác động bởi mưa, lũ của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt khu vực đèo Lò Xo.

Bên cạnh đó, mặt đường bê tông xi măng đã qua thời gian khai thác lâu, quá niên hạn bảo trì, nhưng do kinh phí hạn hẹp nên chỉ được sửa chữa cục bộ.

Đèo Lò Xo xuống cấp trầm trọng, đang chi hơn 100 tỉ đồng sửa chữa

Ngoài ra, nước trên mặt đường thấm xuống móng và nền đường thông qua các vết nứt, khe co giãn qua nhiều năm khai thác đã bị lão hóa, đặc biệt một số đoạn do có nước ngầm đã gây hư hỏng nền móng mặt đường.

Đề xuất chi 1.900 tỉ nâng cấp tuyến đường nối Đà Nẵng – Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Mặt đường qua đèo Lò Xo xuống cấp trầm trọng

Lưu lượng và tải trọng xe ngày càng gia tăng qua thời gian khai thác, đặc biệt thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều xe chở quặng sắt từ Lào qua các cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) và Đăk Tà Ốc (TP Đà Nẵng) về các cảng Dung Quất và cảng Kỳ Hà nên gây hư hỏng đến kết cấu mặt đường với tốc độ nhanh chóng hơn.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, trong các năm vừa qua, Khu Quản lý đường bộ III đã báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam sửa chữa một số đoạn bằng giải pháp đào bỏ hoàn toàn mặt đường bê tông xi măng hiện trạng và xây dựng mới bằng kết cấu bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng.

Hiện nay, trên đoạn tuyến đang triển khai thi công sửa chữa một số đoạn mặt đường với chiều dài khoảng 4,78 km, tổng mức đầu tư hơn 56 tỉ đồng, sẽ hoàn thành trong quý III-2025.

Dự kiến trong quý IV-2025 tiếp tục triển khai thi công sửa chữa khoảng 4,93 km mặt đường, với tổng mức đầu tư 47 tỉ đồng.

Khu Quản lý đường bộ III cho biết thêm, ngày 18-8, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ Xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Tăng cường mặt đường, cải tạo các vị trí nguy hiểm, mất an toàn giao thông một số đoạn tuyến trên đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) - Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi). 

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.983 tỉ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Tin liên quan

Hàng ngàn phụ huynh ở Đà Nẵng đối diện bị phạt: Công an tìm nguyên nhân

Hàng ngàn phụ huynh ở Đà Nẵng đối diện bị phạt: Công an tìm nguyên nhân

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành khảo sát để tìm nguyên nhân vì sao rất nhiều trẻ em chưa được đăng ký thường trú, để đề xuất hướng xử lý.

Đường 1.800 tỉ có Tập đoàn Thuận An thi công ở Đà Nẵng mới thảm nhựa đã hỏng

(NLĐO) – Gói thầu có Tập đoàn Thuận An thi công thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E ở Đà Nẵng xuất hiện hàng loạt điểm bong tróc, dặm vá.

Người dân Đà Nẵng có nơi lội nước sau 30 phút mưa

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài hơn 30 phút khiến một vài tuyến phố ở vùng trũng của Đà Nẵng ngập cục bộ, người dân vất vả di chuyển.

đường Hồ Chí Minh Cục Đường Bộ Việt Nam Đường bộ Việt Nam Bộ Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Đà Nẵng đèo Lò Xo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo