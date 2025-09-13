HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Miền Trung - Tây Nguyên

Đà Nẵng trước thềm Đại hội Đảng: Tự tin, đổi mới, phát triển

Bích Vân

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I là sự kiện chính trị trọng đại, định hướng cho sự phát triển toàn diện của thành phố trong giai đoạn mới.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ văn kiện, nhân sự, công tác tuyên truyền đến an ninh – hậu cần, Đà Nẵng bước vào Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với tâm thế tự tin, quyết tâm đổi mới và khát vọng phát triển.

Chuẩn bị toàn diện cho Đại hội

Một trong những nội dung trọng tâm được Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo là xây dựng văn kiện Đại hội. Dự thảo Báo cáo chính trị đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, nhân dân, các giới khoa học, doanh nghiệp góp ý. Quá trình thảo luận, góp ý diễn ra dân chủ, rộng rãi, phản ánh mong muốn chung về một Đà Nẵng phát triển năng động, hiện đại, gắn với khát vọng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung và cả nước.

Báo cáo chính trị trình Đại hội không chỉ tổng kết những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ XXII mà còn đặt ra những định hướng, giải pháp mang tính đột phá cho chặng đường sắp tới. Các mục tiêu được xác định rõ ràng, bám sát bối cảnh cả nước sau 40 năm đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh, đồng thời gắn với những thay đổi đặc thù sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính.

Đà Nẵng trước thềm Đại hội Đảng: Tự tin, đổi mới, phát triển- Ảnh 1.

Cổng chào mô phỏng Cầu Rồng tại triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã tổ chức nhiều hội nghị góp ý, tập trung vào chủ đề, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cũng như các giải pháp đột phá về hạ tầng, công nghệ, môi trường và an sinh xã hội. Đây là minh chứng cho sự đồng thuận xã hội và tinh thần trách nhiệm trong việc chuẩn bị văn kiện của thành phố.

Song hành với công tác văn kiện, chuẩn bị nhân sự được Thành ủy xác định là "then chốt của then chốt". Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo việc rà soát, lựa chọn nhân sự phải đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, phát huy được cả sự kế thừa và đổi mới.

Đà Nẵng trước thềm Đại hội Đảng: Tự tin, đổi mới, phát triển- Ảnh 2.

Tại triển lãm Thành tựu đất nước vừa qua, gian trưng bày của Đà Nẵng thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng tiên phong về công nghệ, gắn với định hướng xây dựng thành phố thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của cả nước.

Đến giữa tháng 8-2025, Đà Nẵng đã hoàn thành đại hội cấp xã và các đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Nhân sự chủ chốt cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng bộ trực thuộc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhiều đảng bộ quan trọng như Đảng bộ Công an TP, Đảng bộ UBND TP, Đảng bộ các cơ quan Đảng… cũng đã tổ chức đại hội, kiện toàn nhân sự, đề ra mục tiêu nhiệm kỳ mới.

Việc chuẩn bị nhân sự bài bản, đúng quy trình, phản ánh quyết tâm của Thành ủy trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để gánh vác trọng trách trong giai đoạn phát triển mới.

Không khí sôi nổi trước Đại hội

Không khí hướng về Đại hội được khơi dậy bằng các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, thiết thực. Trên các tuyến phố, hệ thống cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu, màn hình LED được triển khai đồng bộ, tạo nên diện mạo khang trang, trang trọng nhưng vẫn tiết kiệm, hiệu quả.

Các hoạt động kỷ niệm mốc lịch sử lớn như 95 năm thành lập Đảng bộ thành phố, 50 năm giải phóng Đà Nẵng được tổ chức gắn với công tác tuyên truyền về Đại hội, qua đó khẳng định truyền thống cách mạng kiên cường, đồng thời thắp lên niềm tin, khát vọng mới.

Bên cạnh cổ động trực quan, các phương tiện thông tin đại chúng cũng tăng cường đưa tin, tuyên truyền, mở chuyên mục, phản ánh quá trình chuẩn bị Đại hội, kết quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa đến từng khu dân cư, từng gia đình.

Đà Nẵng trước thềm Đại hội Đảng: Tự tin, đổi mới, phát triển- Ảnh 3.

Hệ thống cờ hoa, pa-nô tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng tại khu vực sảnh Trung tâm hành chính thành phố

Một trong những yêu cầu hàng đầu được Thành ủy đặt ra là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội. Công an TP Đà Nẵng đã chủ động xây dựng nhiều phương án bảo vệ, từ an ninh trật tự, an toàn giao thông đến phòng cháy chữa cháy, an ninh mạng. Lực lượng công an được huy động tối đa, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, nhằm không để xảy ra bất kỳ tình huống bất ngờ nào.

Cùng với đó, các phương án hậu cần cũng được triển khai đồng bộ: từ công tác y tế, điện – nước, thông tin – truyền thông, đến việc đón tiếp đại biểu. Tất cả được chuẩn bị chu đáo, chi tiết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của thành phố trong việc tổ chức một kỳ đại hội an toàn, trang trọng, hiệu quả.

Vai trò lãnh đạo và tinh thần đổi mới

Ngày 19-8, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đánh giá cao kết quả mà thành phố đạt được trong nhiệm kỳ XXII và yêu cầu chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho Đại hội lần thứ I (tên gọi sau hợp nhất). Đây vừa là sự ghi nhận, vừa là sự nhắc nhở để Đà Nẵng phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, quyết liệt và hiệu quả trong giai đoạn tới.

Báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ XXII, Thành ủy đã lãnh đạo toàn diện và đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội phát triển ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững, vị thế và uy tín của Đà Nẵng ngày càng được nâng cao. Đây chính là nền tảng để thành phố bước vào chặng đường mới với nhiều mục tiêu tham vọng hơn.

Không khí thi đua yêu nước cũng lan tỏa mạnh mẽ. Đại hội Thi đua yêu nước TP giai đoạn 2025–2030 đã vinh danh hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình, khẳng định vai trò của phong trào thi đua trong việc khích lệ, động viên toàn xã hội cùng chung sức cho sự phát triển.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, Bộ Chính trị đã cho ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, yêu cầu thành phố bám sát các nghị quyết, nhất là về các đột phá, chính sách đặc thù để phát triển theo định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, có năng lực cạnh tranh cao ở châu Á - Thái Bình Dương, là trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia, đồng thời tiên phong trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển.

Vừa qua, phát biểu nhận nhiệm vụ Bí thư Thành uỷ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, cam kết sẽ nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của cả nước.

