HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự án kênh dài nhất TPHCM chậm tiến độ vì thiếu chỗ… đổ đất

QUỐC ANH

(NLĐO) - Hàng loạt nguyên nhân khiến dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát chậm tiến độ, trong đó nhà thầu yếu kém, thiếu vật liệu, bãi đổ đất...

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 12-3, ông Võ Viết Cường, Phó trưởng Ban dự án 4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, thông tin về tiến độ dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát – Rạch Nước Lên.

- Ảnh 1.

Ông Võ Viết Cường, Phó trưởng Ban dự án 4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM.

Ông Cường nêu 5 nguyên nhân khiến dự án cải tạo kênh dài nhất TPHCM chậm tiến độ.

Thứ nhất, vướng mặt bằng. Hiện còn 10 trường hợp chưa bàn giao, nằm rải rác tại 4 gói thầu.

Chủ đầu tư làm việc theo tinh thần "chỗ nào có mặt bằng sẽ làm." Tuy nhiên, đường giao thông cần làm liền mạch, khi gặp điểm vướng thì máy móc phải đi vòng, gây khó khăn và làm giảm hiệu quả thi công.

Thứ hai, biến động lớn về vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát trong năm 2025.

"Nhà thầu phản án dù có tiền nhưng không mua được vật liệu. Đến cuối năm 2025 và đầu năm 2026, nhờ sự hỗ trợ của lãnh đạo TPHCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, vấn đề này mới được giải quyết căn cơ, việc cung cấp vật liệu mới được tháo gỡ" – ông Cường nói.

Thứ ba, khó khăn về bãi đổ đất dư. Dự án phát sinh hơn 3 triệu m3 đất từ đào đường và nạo vét kênh nhưng chưa có bãi đổ.

Thứ tư, năm 2025 do mưa nhiều cũng khiến tiến độ chậm, đòi hỏi việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Thứ năm, một số nhà thầu chưa chủ động trong thi công.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong một gói thầu liên danh từ 5 - 7 nhà thầu, có đơn vị làm tốt nhưng cũng có nhà thầu năng lực yếu, làm chậm và ảnh hưởng tiến độ chung.

Để khắc phục khó khăn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đang tập trung nhiều giải pháp.

Trước hết, phối hợp chính quyền địa phương xử lý dứt điểm 10 trường hợp vướng mặt bằng.

Bên cạnh đó, ban cũng kiến nghị lãnh đạo TPHCM tiếp tục hỗ trợ nguồn vật liệu thi công, đồng thời sớm chấp thuận bãi đổ đất dư cho dự án.

- Ảnh 2.

Khu vực thi công dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa ẢNH: NGỌC QUÝ.

Ngoài ra, chủ đầu tư sẽ kiên quyết xử lý các nhà thầu yếu kém, thậm chí chuyển khối lượng công việc cho nhà thầu có năng lực tốt hơn để đẩy nhanh tiến độ chung của dự án.

"Chúng tôi cam kết với thành phố và người dân đến cuối năm 2026 dự án sẽ đưa vào vận hành, đảm bảo môi trường cho người dân thành phố" ông Cường thông tin.

Dự án cải tạo kênh Tham được UBND TPHCM phê duyệt đầu tư giai đoạn 2022 - 2026, mức đầu tư 9.030 tỉ đồng. Công trình chia thành 10 gói thầu, dài hơn 32 km, đi qua 17 phường, xã.

Đến nay, hạng mục kè hai bờ kênh đạt khoảng 98%; còn phần đường giao thông mới đạt khoảng 55%… chậm so với kế hoạch.


Tin liên quan

Cải tạo kênh Tham Lương- Bến Cát- Rạch Nước Lên: 25 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng

Cải tạo kênh Tham Lương- Bến Cát- Rạch Nước Lên: 25 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng

(NLĐO)- Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát rạch Nước Lên đi qua 7 quận, huyện dự kiến hoàn thành năm 2026.

Thông xe thêm 9,7 km kênh Tham Lương - Bến Cát dịp lễ 2-9

(NLĐO) - Dịp lễ Quốc khánh (2-9), dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên thông xe kỹ thuật thêm 9,7 km, nâng tổng chiều dài đã thông xe lên hơn 15 km

Chùm ảnh: Sốt ruột với dự án cải tạo kênh Tham Lương

(NLĐO) - Thi công chậm, mặt bằng vướng, nhà thầu bị xử phạt… nhiều dự án cải tạo kênh rạch tại TP HCM đang ì ạch, khiến người dân lo lắng, sốt ruột chờ đợi.

đường giao thông vật liệu xây dựng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo