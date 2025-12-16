Dự án Khu dân cư Thạnh Phú ở Cà Mau nợ thuế hơn 21 tỉ đồng

Thanh tra tỉnh Cà Mau vửa ban hành kết luận thanh tra đối với Dự án Khu dân cư Thạnh Phú ở phường Lý Văn Lâm.

Theo kết luận thanh tra, việc trình, phê duyệt chủ trương đầu tư cũng như lập, thẩm định… phê duyệt dự án được thực hiện cơ bản đúng quy định của pháp luật.

Dự án Khu dân cư Thạnh Phú

Cụ thể, việc lựa chọn nhà đầu tư được UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận ngày 24-3-2008 về triển khai dự án. Sau đó, UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Thạnh Phú do Công ty TNHH Thiên Tân làm nhà đầu tư. Dự án này không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, toàn bộ vốn do doanh nghiệp tự đầu tư và huy động nên không phát sinh nội dung kiểm tra về bố trí vốn và thanh, quyết toán.

Vướng mắc lớn nhất của dự án này hiện nay là nằm ở công tác đất đai và giải phóng mặt bằng. Theo quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, tổng diện tích dự án là 11,81 ha; đến nay UBND tỉnh Cà Mau đã giao và cho Công ty TNHH Thiên Tân thuê gần 9,58 ha.

Hiện còn khoảng 2,23 ha đất chưa được giao, cho thuê. Trong đó, hơn 1,077 ha đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng nhà đầu tư chưa hoàn tất thủ tục xin giao đất theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Gần 1,143 ha còn lại là phần đất Công ty TNHH Thiên Tân nhận chuyển nhượng từ Công ty CP Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau, hiện đang liên quan đến một vụ án hình sự và TAND tỉnh Cà Mau thụ lý…

Nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án, cơ quan thuế xác định tổng số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 71 tỉ đồng. Sau khi được khấu trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng thì số tiền cần phải nộp là hơn 52,4 tỉ đồng. Hiện, nhà đầu tư còn nợ số tiền sử dụng đất là 21,115 tỉ đồng.

Qua kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh để có văn bản đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp đẩy nhanh quá trình xét xử vụ án hình sự liên quan đến phần diện tích đất Công ty TNHH Thiên Tân nhận chuyển nhượng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư nộp số tiền còn nợ vào ngân sách nhà nước...



