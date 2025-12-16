HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự án Khu dân cư Thạnh Phú ở Cà Mau nợ thuế hơn 21 tỉ đồng

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Dự án Khu dân cư Thạnh Phú ở phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau nợ thuế trên 21 tỉ đồng

Thanh tra tỉnh Cà Mau vửa ban hành kết luận thanh tra đối với Dự án Khu dân cư Thạnh Phú ở phường Lý Văn Lâm.

Theo kết luận thanh tra, việc trình, phê duyệt chủ trương đầu tư cũng như lập, thẩm định… phê duyệt dự án được thực hiện cơ bản đúng quy định của pháp luật.

Một dự án khu dân cư ở Cà Mau nợ thuế hơn 21 tỉ đồng - Ảnh 1.

Dự án Khu dân cư Thạnh Phú

Cụ thể, việc lựa chọn nhà đầu tư được UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận ngày 24-3-2008 về triển khai dự án. Sau đó, UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Thạnh Phú do Công ty TNHH Thiên Tân làm nhà đầu tư. Dự án này không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, toàn bộ vốn do doanh nghiệp tự đầu tư và huy động nên không phát sinh nội dung kiểm tra về bố trí vốn và thanh, quyết toán.

Vướng mắc lớn nhất của dự án này hiện nay là nằm ở công tác đất đai và giải phóng mặt bằng. Theo quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, tổng diện tích dự án là 11,81 ha; đến nay UBND tỉnh Cà Mau đã giao và cho Công ty TNHH Thiên Tân thuê gần 9,58 ha.

Hiện còn khoảng 2,23 ha đất chưa được giao, cho thuê. Trong đó, hơn 1,077 ha đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng nhà đầu tư chưa hoàn tất thủ tục xin giao đất theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Gần 1,143 ha còn lại là phần đất Công ty TNHH Thiên Tân nhận chuyển nhượng từ Công ty CP Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau, hiện đang liên quan đến một vụ án hình sự và TAND tỉnh Cà Mau thụ lý…

Nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án, cơ quan thuế xác định tổng số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 71 tỉ đồng. Sau khi được khấu trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng thì số tiền cần phải nộp là hơn 52,4 tỉ đồng. Hiện, nhà đầu tư còn nợ số tiền sử dụng đất là 21,115 tỉ đồng.

Qua kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh để có văn bản đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp đẩy nhanh quá trình xét xử vụ án hình sự liên quan đến phần diện tích đất Công ty TNHH Thiên Tân nhận chuyển nhượng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư nộp số tiền còn nợ vào ngân sách nhà nước...


Tin liên quan

Đám cưới của cô dâu ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau gây "bão" mạng xã hội

Đám cưới của cô dâu ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau gây "bão" mạng xã hội

(NLĐO) – Ngoài vàng, nhẫn kim cương và sổ đỏ, cô dâu ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau còn được gia đình chồng tặng hàng tỉ đồng tiền mặt.

Một xã đoàn ở Cà Mau triển khai mô hình rất có ý nghĩa

(NLĐO) – Hiểu được ý nghĩa của mô hình này nên nhiều người ở Cà Mau ủng hộ rất nhiều, giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Danh sách 40 xã, phường "An toàn khu" ở Cà Mau

(NLĐO) – Cà Mau có 40 đơn vị hành chính cấp xã được công nhận xã, phường "An toàn khu" trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Cà Mau nợ thuế dự án khu dân cư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo