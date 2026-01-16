Con khóc không chịu đi học, mẹ chở thẳng tới... đồn công an ở Đà Nẵng

Sáng 16-1, trang Facebook chính thức của Công an phường An Khê, TP Đà Nẵng đã chia sẻ câu chuyện nhỏ nhưng đầy tính nhân văn về một cậu bé khóc lóc, nhất quyết không chịu đến trường. Bất lực, người mẹ đã quyết định chở con thẳng tới trụ sở công an nhờ hỗ trợ.

Công an phường An Khê "vận động" cháu bé đi học (ảnh Công an phường An Khê)

Theo đó, bằng cách trò chuyện nhẹ nhàng, gần gũi, kết hợp "đòn tâm lý" vừa nghiêm vừa tình cảm của cán bộ công an, sau khoảng 20 phút, cậu bé đã ngoan ngoãn đồng ý trở lại trường học.

Lý do cậu bé không chịu đến trường được xác định không phải vì sợ hãi hay bị bạo lực học đường, mà đơn giản chỉ vì… buồn ngủ bởi chưa được nghỉ ngơi đủ giấc.

Câu chuyện được chia sẻ kèm những dòng thơ quen thuộc: "Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan", khiến nhiều người không khỏi bật cười nhưng cũng suy ngẫm. Đằng sau tình huống tưởng chừng hài hước là thông điệp rất rõ: việc học của trẻ không chỉ phụ thuộc vào nhà trường, mà còn bắt đầu từ sự quan tâm đúng cách của gia đình và cộng đồng.

Đại diện Công an phường An Khê cho biết điều khiến cán bộ lo lắng ban đầu là nguy cơ trẻ sợ đến trường vì bị bạn bè trêu chọc hay bạo lực học đường. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ, nguyên nhân được xác định khá đơn giản và hoàn toàn có thể khắc phục.

Bài viết nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận tích cực. Nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm phục trước cách xử lý mềm mỏng, tinh tế nhưng hiệu quả của lực lượng công an cơ sở, đồng thời coi đây là một minh chứng sinh động cho hình ảnh người công an gần dân, hiểu dân và vì dân.