Thời sự

Dự án nâng cấp sân bay Liên Khương có nguy cơ chậm tiến độ

Nhất Đăng

(NLĐO) - Một số hạng mục tại dự án sửa chữa, nâng cấp cảng hàng không quốc tế Liên Khương đang chậm so với tiến độ vì thiếu hụt nguồn cát, xi măng

Ngày 15-5, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng các đơn vị liên quan có buổi kiểm tra thực tế tiến độ dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (xã Đức Trọng) sau gần 2,5 tháng khởi công.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng các đơn vị kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp sân bay Liên Khương

Dự án này khởi công ngày 4-3 và dự kiến đưa vào sử dụng ngày 15-8 với tổng mức đầu tư 1.032 tỉ đồng, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện ACV cho biết đang triển khai thi công cùng lúc nhiều hạng mục. Trong đó, các hạng mục đang đảm bảo tiến độ gồm: đào phá mặt đường bê tông nhựa đạt 98%; thi công nền đá cấp phối bù phụ đường cất hạ cánh đạt 100%; băng cáp qua đường cất hạ cánh và đường lăn đạt 100%.

Tuy nhiên, một số hạng mục đang chậm tiến độ như: thi công bê tông xi măng M350/45 đường cất hạ cánh và đường lăn mới đạt 4% (kế hoạch là 30%); cống hộp thoát nước chỉ mới đạt hơn 33%; nền đất dải bảo hiểm chỉ mới đạt gần 57%.

Theo đại diện ACV, nguyên nhân chậm tiến độ tại một số hạng mục trên là do khan hiếm vật liệu phục vụ thi công bê tông, đặc biệt là cát vàng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Tính đến ngày 14-5, khối lượng cát vàng tập kết cho dự án chỉ mới đạt khoảng 29,5% nhu cầu hợp đồng, xi măng mới đạt 18,59%.

Một góc khu vực tập kết nguyên vật liệu của dự án nâng cấp sân bay Liên Khương

Đối với cát vàng, nguồn cung cát vàng đạt chuẩn tại Lâm Đồng và các tỉnh lân cận rất hạn chế trong khi nhiều mỏ khai thác đang vướng một số thủ tục pháp lý cùng với chi phí vận chuyển cao. Nếu tình trạng này không được xử lý, tháo gỡ thì dự án có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn 15-8 để đưa sân bay Liên Khương vào hoạt động lại.

Sau khi kiểm tra và nghe các đơn vị báo cáo, ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt với chủ đầu tư, nhà thầu để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ.

Trong đó, ông Hải lưu ý các sở, ngành liên quan tập trung giải quyết nhanh thủ tục khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng; kiểm tra, kiểm soát giá vật liệu để tránh tình trạng đầu cơ, tăng giá ảnh hưởng tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần chủ động phương án cung ứng vật liệu; tăng nhân công, máy móc thiết bị để thi công bù các hạng mục đang chậm so với tiến độ đề ra.

Từ ngày mai, Sân bay Liên Khương sẽ đóng cửa 6 tháng

(NLĐO) - Việc cảng hàng không Liên Khương đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp trong 6 tháng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của gần 1 triệu hành khách

Sân bay Liên Khương tạm đóng cửa, khách bay đổi, hoàn vé ra sao?

(NLĐO)- Vietnam Airlines điều chỉnh khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ tháng 3-2026 và đổi, hoàn vé cho hành khách.

"Chốt" thời gian tạm đóng cửa sân bay Liên Khương

(NLĐO)- Bộ Xây dựng vừa ra quyết định đóng tạm thời Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ tháng 3 đến tháng 8 để sửa chữa.

