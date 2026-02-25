HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sân bay Liên Khương tạm đóng cửa, khách bay đổi, hoàn vé ra sao?

Dương Ngọc

(NLĐO)- Vietnam Airlines điều chỉnh khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ tháng 3-2026 và đổi, hoàn vé cho hành khách.

Theo thông báo của nhà chức trách, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) sẽ tạm thời đóng cửa từ 0 giờ ngày 4-3 đến 23 giờ 59 ngày 25-8-2026 để triển khai thi công các hạng mục thuộc dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn.

Sân bay Liên Khương tạm đóng cửa, khách bay đổi, hoàn vé ra sao? - Ảnh 1.

Máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Liên Khương

Trong thời gian này, Vietnam Airlines sẽ tạm dừng toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ sân bay Liên Khương, đồng thời điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách và duy trì kết nối hàng không khu vực.

Theo đó, Hãng sẽ tăng cường khai thác trên các đường bay lân cận gồm TPHCM - Buôn Ma Thuột, TPHCM - Pleiku và Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột để phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách đến Lâm Đồng. Việc điều chỉnh này góp phần duy trì khả năng kết nối giữa khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các trung tâm kinh tế lớn trong bối cảnh một đầu mối hàng không quan trọng tạm ngưng hoạt động để phục vụ nâng cấp hạ tầng.

Đối với hành khách đã mua vé trên hành trình đến và đi từ Lâm Đồng qua sân bay Liên Khương trong giai đoạn từ ngày 4-3-2026 đến 25-8-2026, Vietnam Airlines hỗ trợ đổi ngày bay hoặc đổi hành trình một lần miễn phí. Trường hợp phát sinh chênh lệch giá vé, thuế hoặc phí, hành khách sẽ thực hiện theo quy định hiện hành của Hãng. Hành khách cũng có thể lựa chọn hoàn vé và các dịch vụ bổ trợ đã mua kèm miễn phí. Chính sách hỗ trợ có hiệu lực đến hết ngày 31-8-2026.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động cập nhật thông tin và liên hệ các chi nhánh, phòng vé, đại lý chính thức hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ. Hãng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan để theo dõi tiến độ thi công, đồng thời xây dựng phương án khôi phục khai thác ngay khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đủ điều kiện hoạt động trở lại.

sân bay Vietnam Airlines Đà Lạt sân bay Liên Khương vietnam airport
