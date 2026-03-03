Từ ngày mai, Sân bay Liên Khương sẽ đóng cửa 6 tháng

Dự kiến ngày mai (4-3), Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ tạm dừng hoạt động để sửa chữa, nâng cấp. Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, đây là sân bay chiến lược duy nhất của tỉnh với vai trò quan trọng, không chỉ phục vụ cao nguyên mà còn kết nối đến vùng Đông và Tây Lâm Đồng.



Sân bay Liên Khương sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 4-3 đến 25-8 để nâng cấp, sửa chữa.

Sân bay Liên Khương hiện khai thác các các đường bay quốc nội: TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng; đường bay quốc tế có 4 chuyến/tuần đi Kuala Lumpur (Malaysia) và 1 chuyến/tuần thuê chuyến đi Cao Hùng - Đài Loan và Đào Viên - Đài Loan (Trung Quốc). Mỗi ngày, sân bay này phục vụ 34 chuyến bay với khoảng hơn 5.200 lượt khách đi/đến.

Khi sân bay Liên Khương tạm đóng cửa trong 6 tháng, dự kiến làm gián đoạn nhu cầu đi lại của khoảng 960.000 lượt hành khách đi/đến tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến suy giảm mạnh nhóm khách đến bằng đường hàng không (khách trung - cao cấp, khách quốc tế, khách MICE và khách từ các tỉnh xa).

Việc tạm dừng hoạt động sân bay này làm gia tăng chi phí và thời gian di chuyển đối với du khách khi phải trung chuyển qua các sân bay lân cận, làm giảm sức hấp dẫn của điểm đến, đặc biệt đối với nhóm khách nghỉ dưỡng ngắn ngày, khách gia đình và khách cao tuổi.

Để giảm ảnh hưởng của việc tạm dừng hoạt động Sân bay Liên Khương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã đưa ra các giải pháp nhằm tập trung thị trường khách đường bộ, nội vùng; phát triển sản phẩm du lịch liên kết vùng; nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho du khách; đa dạng hóa sản phẩm du lịch; tổ chức sự kiện, lễ hội và hoạt động thu hút khách.

Sau khi sân bay Liên Khương dừng hoạt động, việc kết nối Đà Lạt chủ yếu bằng đường bộ

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm đóng cửa từ ngày 4-3 đến 25-8 để nâng cấp là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm an toàn và nâng công suất khai thác.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhìn nhận sân bay Liên Khương tạm thời dừng hoạt động nhất định sẽ tác động đến hoạt động du lịch của tỉnh. "Đây cũng là thách thức mang tính tạm thời nhưng cũng mở ra cơ hội để Lâm Đồng đổi mới cách tiếp cận, đa dạng hóa sản phẩm và hình thức quảng bá du lịch phù hợp với tình hình thực tế" - ông Tuấn đánh giá.

Đường nào đến Đà Lạt khi sân bay Liên Khương đóng cửa?

Đường hàng không - đường bộ: Hành khách đi đường hàng không đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), Cam Ranh (Khánh Hoà), Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) rồi di chuyển bằng đường bộ lên Đà Lạt. Trong đó, ô tô di chuyển từ TP HCM lên Đà Lạt khoảng 6-8 giờ, Cam Ranh khoảng 3-4 giờ, Buôn Ma Thuộc khoảng 4-5 giờ.

Các tuyến đường, đèo đến Đà Lạt thông suốt.

Đường sắt - đường bộ: Hành khách có thể di chuyển từ Ga Hà Nội, ga Sài Gòn đến ga Nha Trang, ga Phan Rang – Tháp Chàm, ga Phan Thiết rồi di chuyển bằng đường bộ lên Đà Lạt.

Đường bộ: Các tuyến đường kết nối Đà Lạt như Quốc lộ 20 (TP HCM – Đà Lạt qua đèo Bảo Lộc), Quốc lộ 27 (Buôn Ma Thuộc – Đà Lạt qua đèo Chuối), Quốc lộ 27C (Nha Trang – Đà Lạt qua đèo Khánh Lê), Quốc lộ 27 (nối Phan Rang – Đà Lạt qua đèo Sông Pha), Quốc lộ 28 (nối Phân Thiết – Đà Lạt qua đèo Gia Bắc), Quốc lộ 28B (nối Mũi Né – Đà Lạt qua đèo Đại Ninh).