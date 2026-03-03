HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Từ ngày mai, Sân bay Liên Khương sẽ đóng cửa 6 tháng

Trường Nguyên

(NLĐO) - Việc cảng hàng không Liên Khương đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp trong 6 tháng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của gần 1 triệu hành khách

Dự kiến ngày mai (4-3), Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ tạm dừng hoạt động để sửa chữa, nâng cấp. Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, đây là sân bay chiến lược duy nhất của tỉnh với vai trò quan trọng, không chỉ phục vụ cao nguyên mà còn kết nối đến vùng Đông và Tây Lâm Đồng.

Sân bay Liên Khương đóng cửa: Biến khó khăn thành cơ hội - Ảnh 1.

Sân bay Liên Khương sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 4-3 đến 25-8 để nâng cấp, sửa chữa.

Sân bay Liên Khương hiện khai thác các các đường bay quốc nội: TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng; đường bay quốc tế có 4 chuyến/tuần đi Kuala Lumpur (Malaysia) và 1 chuyến/tuần thuê chuyến đi Cao Hùng - Đài Loan và Đào Viên - Đài Loan (Trung Quốc). Mỗi ngày, sân bay này phục vụ 34 chuyến bay với khoảng hơn 5.200 lượt khách đi/đến.

Khi sân bay Liên Khương tạm đóng cửa trong 6 tháng, dự kiến làm gián đoạn nhu cầu đi lại của khoảng 960.000 lượt hành khách đi/đến tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến suy giảm mạnh nhóm khách đến bằng đường hàng không (khách trung - cao cấp, khách quốc tế, khách MICE và khách từ các tỉnh xa).

Việc tạm dừng hoạt động sân bay này làm gia tăng chi phí và thời gian di chuyển đối với du khách khi phải trung chuyển qua các sân bay lân cận, làm giảm sức hấp dẫn của điểm đến, đặc biệt đối với nhóm khách nghỉ dưỡng ngắn ngày, khách gia đình và khách cao tuổi.

Để giảm ảnh hưởng của việc tạm dừng hoạt động Sân bay Liên Khương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã đưa ra các giải pháp nhằm tập trung thị trường khách đường bộ, nội vùng; phát triển sản phẩm du lịch liên kết vùng; nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho du khách; đa dạng hóa sản phẩm du lịch; tổ chức sự kiện, lễ hội và hoạt động thu hút khách.

Sân bay Liên Khương đóng cửa: Biến khó khăn thành cơ hội - Ảnh 2.

Sau khi sân bay Liên Khương dừng hoạt động, việc kết nối Đà Lạt chủ yếu bằng đường bộ

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm đóng cửa từ ngày 4-3 đến 25-8 để nâng cấp là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm an toàn và nâng công suất khai thác.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhìn nhận sân bay Liên Khương tạm thời dừng hoạt động nhất định sẽ tác động đến hoạt động du lịch của tỉnh. "Đây cũng là thách thức mang tính tạm thời nhưng cũng mở ra cơ hội để Lâm Đồng đổi mới cách tiếp cận, đa dạng hóa sản phẩm và hình thức quảng bá du lịch phù hợp với tình hình thực tế" - ông Tuấn đánh giá.

Đường nào đến Đà Lạt khi sân bay Liên Khương đóng cửa?

Đường hàng không - đường bộ: Hành khách đi đường hàng không đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), Cam Ranh (Khánh Hoà), Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) rồi di chuyển bằng đường bộ lên Đà Lạt. Trong đó, ô tô di chuyển từ TP HCM lên Đà Lạt khoảng 6-8 giờ, Cam Ranh khoảng 3-4 giờ, Buôn Ma Thuộc khoảng 4-5 giờ.

Sân bay Liên Khương đóng cửa: Biến khó khăn thành cơ hội - Ảnh 3.

Các tuyến đường, đèo đến Đà Lạt thông suốt.

Đường sắt - đường bộ: Hành khách có thể di chuyển từ Ga Hà Nội, ga Sài Gòn đến ga Nha Trang, ga Phan Rang – Tháp Chàm, ga Phan Thiết rồi di chuyển bằng đường bộ lên Đà Lạt.

Đường bộ: Các tuyến đường kết nối Đà Lạt như Quốc lộ 20 (TP HCM – Đà Lạt qua đèo Bảo Lộc), Quốc lộ 27 (Buôn Ma Thuộc – Đà Lạt qua đèo Chuối), Quốc lộ 27C (Nha Trang – Đà Lạt qua đèo Khánh Lê), Quốc lộ 27 (nối Phan Rang – Đà Lạt qua đèo Sông Pha), Quốc lộ 28 (nối Phân Thiết – Đà Lạt qua đèo Gia Bắc), Quốc lộ 28B (nối Mũi Né – Đà Lạt qua đèo Đại Ninh).

Năm 2026, Lâm Đồng đặt mục tiêu đón khoảng 25,75 triệu lượt khách, trong đó 1,58 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt 71.500 tỉ đồng.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh sẽ phối hợp các sở, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch triển khai chương trình kích cầu du lịch từ tháng 3 đến tháng 8-2026 (thời gian sân bay đóng cửa); tổ chức khảo sát, truyền thông các tuyến, điểm du lịch; giới thiệu các cung đường bộ kết nối Lâm Đồng; thiết kế bản đồ tour – tuyến du lịch phục vụ du khách.

Tỉnh Lâm Đồng cũng đẩy mạnh truyền thông các phương án kết nối giao thông thay thế như di chuyển bằng đường bộ từ TP HCM, các tỉnh Đông Nam Bộ, hoặc bay đến các sân bay lân cận như Cam Ranh, Buôn Ma Thuột rồi tiếp tục di chuyển lên Lâm Đồng.

"Chốt" thời gian tạm đóng cửa sân bay Liên Khương

"Chốt" thời gian tạm đóng cửa sân bay Liên Khương

(NLĐO)- Bộ Xây dựng vừa ra quyết định đóng tạm thời Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ tháng 3 đến tháng 8 để sửa chữa.

Liều mạng chạy xe máy vào đường cao tốc Liên Khương - Prenn

(NLĐO) - Mặc dù đường cao tốc Liên Khương - Prenn cấm xe máy lưu thông nhưng hàng ngày người dân vẫn bất chấp chạy băng qua tuyến đường này để đi làm vườn.

Sân bay Liên Khương sẽ đóng cửa từ tháng 3-2026

(NLĐO) - Sân bay Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) dự kiến sẽ đóng cửa từ tháng 3-2026 để nâng cấp và có thể mở cửa trở lại trước dịp lễ 2-9-2026.

