Dự án Sentosa Villa chậm tiến độ hơn 11 năm, nhiều sai phạm đất đai, xây dựng

Ngày 1-12, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết đã công bố kết luận thanh tra chuyên đề đối với Dự án Sentosa Villa do Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn làm chủ đầu tư, triển khai tại phường Mũi Né. Đây là một trong 10 dự án vướng mắc, chậm tiến độ nhiều năm được đưa vào diện thanh tra hồi tháng 8.

Theo Kết luận thanh tra, dự án đã chậm tiến độ thực hiện hơn 11 năm so với thời hạn 12 tháng được điều chỉnh trong Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 11-9-2013. Dự án Sentosa Villa có quy mô đất dự kiến sử dụng hơn 160.639 m² và tổng vốn đầu tư đăng ký là 260 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm thanh tra, nhà đầu tư báo cáo đã đầu tư khoảng 400 tỉ đồng vào dự án, đồng thời ký khoảng 200 hợp đồng góp vốn với khách hàng, thu về gần 230 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ rõ hàng loạt vi phạm kéo dài, tập trung vào lĩnh vực đất đai và xây dựng.

Một góc Dự án Sentosa Villa. Ảnh: DT

Điển hình, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) đã ban hành các quyết định cho phép Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn chuyển mục đích sử dụng tổng cộng 88.687 m² đất từ đất trồng cây lâu năm khác sang đất ở tại đô thị.

Tuy nhiên, việc chuyển mục đích sử dụng đất này được xác định là không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và 2017 của TP Phan Thiết (cũ), vốn quy hoạch khu đất dự án là đất thương mại, dịch vụ, không có đất ở.

Về xây dựng và thủ tục đầu tư, các kết luận thanh tra trước đó đều nêu rõ Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn đã tổ chức thi công hoàn thiện nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật như san lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, và cây xanh... nhưng không có Giấy phép xây dựng tại thời điểm thi công.

Về thủ tục đầu tư, dù dự án đã hết tiến độ, Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn đã không thông báo bằng văn bản về lý do và thời hạn giãn tiến độ theo quy định. Các hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án sau đó vào các năm 2021 và 2022 cũng không đầy đủ và không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Trước các sai phạm này, tại buổi làm việc vào ngày 1-9-2025, Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn đã thống nhất chuyển mục đích sử dụng 88.687 m² từ đất ở tại đô thị sang đất thương mại, dịch vụ, đồng thời đề nghị cơ quan nhà nước hoàn trả hoặc bù trừ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thanh tra tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương có phương án giải quyết thỏa đáng đối với khoảng 200 hợp đồng góp vốn đã ký với khách hàng, nhằm tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện, đảm bảo ổn định trật tự địa phương.