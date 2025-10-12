Dự án trăm tỉ dang dở, giăng "bẫy" người dân

Dự án Đầu tư hạ tầng khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum (thuộc phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào năm 2017. Dự án do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư

Mục tiêu của dự án là hình thành một khu du lịch văn hóa – lịch sử hấp dẫn, phục vụ nhu cầu vui chơi, tham quan, nghiên cứu. Đồng thời khai thác tiềm năng văn hóa, lịch sử, cảnh quan sông Đăk Bla để phát triển du lịch chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương.

Dự án Đầu tư hạ tầng khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum

Tổng mức đầu tư ban đầu là 61,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum (TP Kon Tum cũ), đã khiến cho tiến độ dự án liên tục bị gián đoạn.

Cảnh dang dở, nhếch nhác tại Dự án Đầu tư hạ tầng khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum

Đến năm 2022, UBND tỉnh Kon Tum (cũ) ban hành quyết định phê duyệt, điều chỉnh chuyển chủ đầu tư sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi).

Dự án ngỗn ngang

Trở thành "bẫy" cho người đi đường

Đồng thời, nâng tổng mức đầu tư dự án lên hơn 127 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Cuối năm 2024, UBND tỉnh Kon Tum (cũ) tiếp tục có quyết định điều chuyển thời gian thực hiện dự án thành giai đoạn từ 2018 – 2026. Như vậy, sau gần 8 năm triển khai, đến nay dự án vẫn chỉ là một đại công trường dỡ dang.

Công trình gây cảnh nhếch nhác

Theo ghi nhận của phóng viên, công trường vắng lặng, không một bóng công nhân hay máy móc hoạt động. Vật liệu xây dựng ngổn ngang, nhiều hạng mục bê tông bỏ dở. Ngay giữa khu vực thi công, đống xi măng lớn được che chắn sơ sài đã bị mưa làm ướt, khô cứng, hư hỏng.

Xi măng tại công trình bị bỏ hư hỏng

Nhiều hố không rào chắn

Không những vậy, công trình còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm: cống thoát nước và hố ga đào sâu không rào chắn, cắm biển cảnh báo, nhiều khối bê tông lớn chĩa sắt nhọn ra đường, như "bẫy" người dân qua mỗi khi phải qua lại nơi này.

Người dân địa phương khá bức xúc vì cách thi công mất an toàn

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận tiến độ dự án chậm do vướng mắc kéo dài trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, buộc phải gia hạn nhiều lần.

Ngoài ra, thời tiết mưa lớn kéo dài cũng khiến công trình liên tục đình trệ. Chủ đầu tư cho biết đã yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục công trình.