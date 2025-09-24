HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lúng túng xử lý nhà rông 9,4 tỉ xây dang dở thì tạm dừng

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Công trình nhà rông 9,4 tỉ đồng đang xây dựng đã tạm dừng theo chỉ đạo của tỉnh Gia Lai, nhưng giờ xử lý sao thì vẫn lúng túng

Ngày 24-9, Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh (cũ), nay thuộc xã Biển Hồ vẫn đang tạm dừng thi công. Trong khi đó, các cơ quan chức năng lúng túng trong việc xử lý.

Dự án trên do UBND huyện Chưb Pah (cũ) làm chủ đầu tư, có các hạng mục như: 2 khu nhà trưng bày (nhà rông), đài phun nước, kè đá... tổng mức đầu tư trên 9,4 tỉ đồng. Từ tháng 4-2025, dự án khởi công, dự kiến sẽ hoàn thành đầu tháng 11-2025. Tuy nhiên từ giữa tháng 7, khi xây dựng khoảng 40% khối lượng, giá trị 4,6 tỉ đồng thì "án binh bất động", ngừng thi công.

Lúng túng xử lý nhà rông 9,4 tỉ xây dang dở thì tạm dừng- Ảnh 1.

Nhà rông 9,4 tỉ đang thi công dang dở phải tạm dừng

Ông Trịnh Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, cho biết đại diện sở, ngành, xã Biển Hồ và xã Chư Păh đã họp và thống nhất việc tháo dỡ các hạng mục công trình trước ngày 20-9, trả mặt bằng để tổ chức các sự kiện trong tháng 11. Trong đó sự kiện lớn là "Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2025". Nhưng đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện tháo dỡ.

Hôm 23-9, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã khảo sát địa điểm tổ chức lễ hội "Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2025" đã rất bất ngờ khi các hạng mục công trình vẫn chưa được tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng để tổ chức sự kiện.

Trong khi đó, đại diện Ban quản lý xây dựng khu vực Chư Păh (đại diện chủ đầu tư dự án) cho biết các bên đã họp thống nhất việc tháo dỡ các hạng mục công trình. Tuy nhiên, tỉnh Gia Lai chưa có chỉ đạo chính thức từ UBND tỉnh Gia Lai nên công trình vẫn dừng thi công, giữ nguyên hiện trạng. Đây là công trình từ vốn ngân sách nên cơ quan chức năng cần có chỉ đạo để nghiệm thu, quyết toán khối lượng đã thực hiện, sau đó mới thực hiện tháo dỡ, trả lại hiện trạng.

Vừa qua, HĐND tỉnh Gia Lai đã có nghị quyết giao dự án cho UBND xã Biển Hồ quản lý. Do đó, UBND xã Biển Hồ cần có văn bản đề xuất hướng khắc phục.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực thực hiện dự án, nhiều hạng mục của công trình nằm ngổn ngang giữa sân nhà văn hóa thuộc làng Ia Gri, xã Biển Hồ. Vật liệu xây dựng, sắt thép phục vụ công trình phơi nắng, mưa suốt nhiều tháng.

Nhà rông "bê tông hoá"

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ giữa tháng 7-2025, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo dừng thi công dự án trên. Nguyên nhân dự án được thực hiện dưới chân núi lửa Chư Đang Ya - một trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới.

Việc xây dựng nhà rông cần giữ nguyên kiến trúc truyền thống, sử dụng vật liệu truyền thống, tránh bê tông hóa hoặc hình thức gây phản cảm, làm mất giá trị văn hóa nguyên gốc. Ngoài ra, hồ sơ dự án chưa đảm bảo quy trình lấy ý kiến cơ quan, đơn vị hữu quan và cộng đồng. Thiết kế bê tông hóa, không đúng mẫu nhà rông truyền thống J'rai.

Bố trí hạng mục không phù hợp văn hóa, có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch và gây dư luận không tốt.

Tin liên quan

Chính thức dừng thi công nhà rông 9,4 tỉ khi đang xây dựng ở Gia Lai

Chính thức dừng thi công nhà rông 9,4 tỉ khi đang xây dựng ở Gia Lai

(NLĐO) - Ngôi nhà rông và các công trình phụ trợ có tổng mức đầu tư 9,4 tỉ đồng, đang thi công dang dở đã chính thức tạm dừng.

Nhà rông 9,4 tỉ dang dở: Để tồn tại hay phá dỡ?

(NLĐO) - Nhà rông 9,4 tỉ đồng đang được thi công dang dở thì phải tạm dừng vẫn chưa được các cơ quan chức năng quyết định cho tồn tại hay tháo dỡ.

Nhà rông 9,4 tỉ dừng thi công: Làm bằng tre, nứa... không thể thanh toán

(NLĐO) - Theo các quy định hiện hành, nhà rông do nhà nước đầu tư sẽ không thể thanh toán nếu sử dụng vật liệu truyền thống là tre, nứa, cỏ tranh...

