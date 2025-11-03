Dự báo đáng lo ngại của Philippines về cấp "siêu bão" của Kalmaegi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Dự báo đáng lo ngại của Philippines về cấp "siêu bão" của Kalmaegi

Anh Thư

(NLĐO) - Theo cơ quan khí tượng của Philippines, bão Kalmaegi - tên địa phương là Tino - lúc sáng 3-11 đã đạt cấp 11 và tiếp tục mạnh thêm.

Theo bản tin sáng 3-11 của Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA), bão Kalmaegi đã đạt sức gió gần tâm bão lên tới 110 km/giờ (tương đương cấp 11 theo thang sức gió Beaufort mở rộng mà Việt Nam sử dụng), giật 135 km/giờ (cấp 13).

Theo hệ thống phân loại của PAGASA, Kalmaegi đang là "bão nhiệt đới nghiêm trọng", nhưng dự kiến sẽ sớm đạt cấp "bão" (cấp 12-17) trong vòng 12 giờ tới. Khả năng mạnh lên nhanh chóng trong vòng 24 giờ tới là rất cao.

Bão Kalmaegi có thể mạnh đến cấp 14 khi đổ bộ Philippines, sau đó hướng vào Việt nam - Ảnh 1.

Bản đồ dự báo về đường đi của bão Kalmaegi - Ảnh: PAGASA

Bão Kalmaegi có khả năng đổ bộ Philippines với cường độ cực đại hoặc gần cực đại lúc rạng sáng 4-11, với sức gió gần tâm bão lên đến 150-165 km/giờ (cấp 14) và độ giật cao hơn.

Ngoài ra, khả năng Kalmaegi đạt cấp siêu bão (trên 17) cũng không bị loại trừ.

PAGASA cảnh báo rằng gió mạnh và mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến nhiều vùng của Philippines. Trong vòng 48 giờ tới, một số cộng đồng ven biển có nguy cơ cao đối diện với sóng bão gây thiệt hại và đe dọa tính mạng với đỉnh sóng cao hơn 3 m.

Mặc dù tương tác với địa hình sau khi đổ bộ Philippines có thể làm cơn bão suy yếu nhẹ, Kalmaegi dự kiến vẫn giữ cấp bão trong suốt thời gian càn quét đất nước này.

Bản đồ dự báo của PAGASA cho thấy cơn bão sẽ tiếp tục đi vào biển Đông sau đó. Trong ngày 6-11, một phần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão và đến sáng sớm 7-11, Kalmaegi ở rất gần bờ biển miền Trung Việt Nam.

Ghi nhận động đất nhẹ ở Philippines

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học địa chất Đức (GFZ) vừa ghi nhận một cơn động đất mạnh 5,8 độ (theo thang EMS của châu Âu), độ sâu 10 km, xảy ra vào rạng sáng 3-11 ở Philippines.

Còn theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), cơ động đất này mạnh 5,5 độ với tâm chấn cách thị trấn Mabinay, tỉnh Đông Negros - Philippines 13 km về phía Tây Nam.

USGS phân loại cơn động đất này là "nhẹ". Dựa trên tính chất của cơn động đất và tình hình khu vực quanh tâm chấn, cơ quan này cũng cho rằng cơn động đất hầu như không gây thiệt hại về người và tài sản.

Tin liên quan

Bão Kalmaegi tăng tốc, đe dọa mưa lớn dữ dội

Bão Kalmaegi tăng tốc, đe dọa mưa lớn dữ dội

(NLĐO) – Bão Kalmaegi đã tiến vào khu vực dự báo của Philippines sáng 2-11 và đang tăng cường nhanh chóng.

Philippines chuẩn bị ứng phó bão mới

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) dự báo về khả năng mưa cao hơn mức bình thường tại Đông Nam Á từ tháng 11-2025 đến tháng 1-2026

Hiện tượng đáng lo của bão ở Đại Tây Dương

Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ, siêu bão Melissa tấn công Jamaica ngày 28-10 (giờ địa phương) với sức gió trên 280 km/giờ.

PAGASA bão Kalmaegi Kalmaegi bão Tino
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo