Philippines chuẩn bị ứng phó bão mới

Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) ngày 2-11 cho biết bão nhiệt đới Kalmaegi (tên địa phương là Tino) có thể mạnh lên nhanh chóng trong 48 giờ tới. Theo dự báo, bão này sẽ đổ bộ tỉnh Đông Samar hoặc tỉnh Dinagat Islands vào tối 3-11 hay sáng 4-11 trước khi di chuyển về phía vùng Visayas và Bắc Palawan. PAGASA không loại trừ khả năng Kalmaegi đạt đến cấp siêu bão.

Theo PAGASA, bão Kalmaegi sẽ mang theo gió mạnh nguy hiểm, có thể làm đổ cột điện, bật gốc cây, phá hỏng nhà cửa... Cơ quan này còn cảnh báo nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất tại các khu vực trũng và ven biển ở Visayas, cùng một số địa phương ở Nam Luzon và Mindanao.

Người dân được khuyến cáo tiếp tục theo dõi các bản tin cập nhật về bão và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản. Đáng chú ý, PAGASA kêu gọi người dân ở các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng cần chuẩn bị sơ tán khi cần thiết.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục Philippines ngày 2-11 cho biết hơn 25.000 trường học có nguy cơ bị sạt lở và ngập lụt do mưa lớn từ bão Kalmaegi. Lo ngại ảnh hưởng của bão, chính quyền nhiều địa phương thông báo tất cả trường học và cơ quan tạm ngừng hoạt động từ ngày 3-11.

Lực lượng Cảnh sát biển Philippines cũng tạm dừng toàn bộ hoạt động đường biển tại tỉnh Surigao del Norte và các tuyến đảo lân cận do điều kiện biển xấu đi do ảnh hưởng của bão. Giới chức hàng hải khuyến cáo ngư dân và người điều khiển tàu thuyền nhỏ nên tìm nơi trú ẩn an toàn cho đến khi bão đi qua.

Một thị trấn bị ngập trong lũ do bão Fengshen tại tỉnh Capiz - Philippines hôm 19-10. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Bão Kalmaegi được dự báo rời khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) vào đầu ngày 6-11. Trước khi bão này hình thành, PAGASA dự báo có từ 3 đến 5 cơn bão nhiệt đới có thể đi vào hoặc hình thành trong PAR trong 2 tháng cuối năm 2025.

Tại diễn đàn khí hậu của PAGASA hôm 29-10, chuyên gia thời tiết Joey Figuracion cho biết sẽ có 2 hoặc 3 cơn bão trong tháng 11, một hoặc 2 cơn bão trong tháng 12. Nếu tính luôn Kalmaegi, đã có 20 cơn bão đi vào PAR từ đầu năm đến giờ. Hồi tháng 10, bão Fengshen đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và buộc hàng chục ngàn người sơ tán khi đổ bộ gần TP Gubat, tỉnh Sorsogon.

Cũng theo chuyên gia Figuracion, hiện tượng La Niña vẫn đang hiện diện ở khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương, nhưng mới ở giai đoạn hình thành và chưa đạt cường độ La Niña hoàn toàn. Các mô hình khí hậu cho thấy xác suất 77% La Niña hình thành từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, có thể kéo dài đến tháng 2-2026 trước khi trở lại tình trạng trung tính của El Niño - Dao động phương Nam (ENSO).

Theo PAGASA, đợt La Niña ngắn hạn này có thể khiến lượng mưa cao hơn bình thường đến đầu năm 2026. La Niña cũng có thể làm tăng khả năng hoạt động của bão nhiệt đới trong PAR, kết hợp với các hệ thống thời tiết mưa khác, dẫn đến lũ lụt, lũ quét và lở đất do mưa ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng.

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) hồi tháng rồi cũng dự báo về khả năng mưa cao hơn mức bình thường tại Đông Nam Á và những vùng quanh Philippines trong giai đoạn từ tháng 11-2025 đến tháng 1-2026.