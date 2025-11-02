HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Bão Kalmaegi tăng tốc, đe dọa mưa lớn dữ dội

Huệ Bình

(NLĐO) – Bão Kalmaegi đã tiến vào khu vực dự báo của Philippines sáng 2-11 và đang tăng cường nhanh chóng.

Theo tin bão mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), lúc 5 giờ 30 phút ngày 2-11 (giờ địa phương), bão nhiệt đới Kalmaegi đã chính thức đi vào khu vực dự báo của Philippines (PAR) và được đặt tên trong nước là Tino.

Tính đến 5 giờ sáng, vị trí tâm bão ở cách khu vực Đông Visayas 1.230 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão 85 km/giờ, giật lên tới 105 km/giờ.

Bão đang di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ 15 km/giờ, sau đó đổi hướng Tây, tiến thẳng vào khu vực Visayas hoặc Caraga.

Theo trang Rappler, cơn bão được dự báo đổ bộ lần đầu vào Đông Visayas hoặc Caraga vào tối 3-11 hoặc sáng 4-11. PAGASA cảnh báo khi tiến sát đất liền, bão Kalmaegi có thể đạt hoặc gần đạt cường độ cực đại (dự kiến 140 km/giờ).

"Không loại trừ khả năng tăng tốc đột ngột trước khi đổ bộ, trong khi bão đang ở hoặc gần cường độ cực đại" - PAGASA nhấn mạnh.

Bão Kalmaegi tăng tốc, đe dọa đổ bộ kèm mưa lớn dữ dội lên Philippines - Ảnh 1.

Bão Kalmaegi đi vào khu vực trách nhiệm Philippines (PAR) vào sáng 2-11. Ảnh: Rappler

Sau khi đổ bộ, bão có khả năng sẽ đi qua Visayas, phía Bắc biển Sulu, và phía Bắc Palawan, rồi tiến vào biển Đông trong ngày 5-11, tiếp tục duy trì cường độ mạnh.

Do sự tăng cường nhanh chóng của bão Kalmaegi, PAGASA đã chuẩn bị ban hành hàng loạt cảnh báo thời tiết khẩn cấp, nhấn mạnh rằng bão sẽ mang đến nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất và biển động dữ dội trên diện rộng.

Tín hiệu bão số 1 dự kiến được ban bố tại Đông Visayas và Caraga trong ngày 2-11. Điều này báo hiệu các khu vực này có 36 giờ để chuẩn bị đối phó với gió mạnh (mức cảnh báo cao nhất có thể đạt là tín hiệu bão số 4).

Dự báo có mưa lớn khắp gần hai chục tỉnh, kéo theo nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Cụ thể, từ tối 2-11 đến tối 3-11, có mưa vừa đến mưa lớn (50-100 mm) tại các tỉnh Bicol (Catanduanes, Albay, Sorsogon) và miền Đông Visayas (Samar, Leyte…).

Từ tối 2-11 đến tối 3-11, cường độ mưa sẽ tăng mạnh (lên đến 100-200 mm) tại Visayas, và mưa vừa đến mưa lớn sẽ lan rộng ra nhiều tỉnh khác ở Visayas và Luzon.

Trong 3 ngày tới, sự kết hợp giữa bão và gió mùa Đông Bắc sẽ gây biển động dữ dội tại hầu hết các bờ biển, buộc PAGASA phải phát hành cảnh báo gió mạnh và cảnh báo nước dâng cao từ sáng ngày 2-11, đe dọa lũ lụt ven biển.

Bão được dự báo sẽ rời khỏi Philippines vào ngày 6-11, nhưng PAGASA cảnh báo về nguy cơ bão liên tục trong tháng 11.

Ngoài cơn bão Kalmaegi, PAGASA cũng đang theo dõi ảnh hưởng của đường hội tụ gió và gió mùa Đông Bắc.

Đường hội tụ gió đã gây ra mưa rào và dông rải rác ở Cagayan, Isabela và Aurora trong sáng 2-11. PAGASA cảnh báo tình hình mưa có thể xấu đi đáng kể sau 24 giờ tới.

Trong khi đó, gió mùa Đông Bắc sẽ tiếp tục mang mưa nhẹ rải rác đến các khu vực phía Bắc Luzon, bao gồm Ilocos Region, Cordillera và phần còn lại của Thung lũng Cagayan.

Video: "Thợ săn bão" của Không quân Mỹ bay thẳng vào tâm cơn bão mạnh nhất năm Melissa

Video: "Thợ săn bão" của Không quân Mỹ bay thẳng vào tâm cơn bão mạnh nhất năm Melissa

(NLĐO) - Máy bay “Thợ săn bão” của Không quân Mỹ bay xuyên tâm bão Melissa cấp 5 để thu thập dữ liệu khi siêu bão "quái vật" tiến sát Jamaica.

Siêu bão Melissa mạnh nhất từ thế kỷ XIX đi vào vùng Caribe, tàu chiến Mỹ khẩn cấp di chuyển

(NLĐO) - Siêu bão Melissa đã đạt sức gió lên đến 282 km/giờ, vượt xa tiêu chuẩn trên 221 km/giờ của cấp "trên 17" trong thang sức gió Beaufort mở rộng.

Bão Fengshen: Dự báo đổ bộ 5 lần liên tiếp vào Philippines, đường đi khó lường

(NLĐO) - Bão Fengshen đã đổ bộ lần đầu vào khu vực phía Nam đảo Luzon của Philippines và dự kiến sẽ có ít nhất 4 lần đổ bộ nữa trước khi rời đi vào ngày 20-10.

Philippines bão số 13 bão Kalmaegi
