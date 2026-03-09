HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Dự báo đáng lo về giá dầu

Hoàng Phương

Kuwait thông báo giảm sản lượng khai thác dầu như một biện pháp phòng ngừa trước chiến sự ở Trung Đông

Giá dầu đã tăng vọt và chưa có dấu hiệu dừng lại kể từ khi Mỹ - Israel tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran hôm 28-2. Chiến sự leo thang ở Trung Đông khiến các tàu chở khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư do không thể đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Sự gián đoạn vận chuyển cùng thiệt hại đối với các cơ sở dầu khí quan trọng ở Trung Đông đã làm gián đoạn nguồn cung từ một số nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới. Ông Claudio Galimberti, Kinh tế trưởng của Công ty Rystad Energy (Na Uy), cho biết các thông tin về tàu chở dầu, nhà máy lọc dầu hoặc đường ống bị tấn công liên tục xuất hiện, khiến danh sách thiệt hại ngày càng dài.

Hệ quả là khoảng 9 triệu thùng dầu mỗi ngày đã bị rút khỏi thị trường do các cơ sở năng lượng bị đánh trúng hoặc các nhà sản xuất chủ động cắt giảm sản lượng để phòng ngừa. Với nguồn cung lớn bị gián đoạn như vậy, theo ông Galimberti, thị trường hiện rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng.

Trong diễn biến mới đe dọa khiến thị trường năng lượng toàn cầu thêm biến động, chính phủ Kuwait hôm 7-3 cho biết sẽ giảm sản lượng dầu như một biện pháp "phòng ngừa" trước chiến sự, song không cho biết con số cụ thể. Theo đài CNBC, Kuwait hiện là nước sản xuất dầu lớn thứ năm trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), khai thác khoảng 2,6 triệu thùng dầu mỗi ngày vào tháng 1.

Các nước Ả Rập vùng Vịnh buộc phải giảm sản lượng khai thác dầu khi không còn đủ chỗ để lưu trữ. Trước đó, một nhà máy lọc dầu lớn ở Ả Rập Saudi và một cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Qatar bị tấn công, khiến dòng chảy các sản phẩm nhiên liệu tinh chế gián đoạn, khoảng 20% nguồn cung LNG toàn cầu tạm thời bị ngừng hoạt động.

Dự báo đáng lo về giá dầu - Ảnh 1.

Lửa bốc lên từ một kho chứa dầu ở phía Nam thủ đô Tehran - Iran sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 7-3Ảnh: AP

Giá dầu thế giới đã vượt mốc 90 USD/thùng hôm 6-3 và có thể còn tăng. Theo đài CNBC, bà Natasha Kaneva, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu hàng hóa toàn cầu - Ngân hàng JPMorgan (Mỹ), dự báo các nước Ả Rập vùng Vịnh có thể hết chỗ chứa dầu và buộc phải ngừng sản xuất nếu chiến sự kéo dài hơn 3 tuần. Kịch bản này có thể khiến giá dầu thô Brent vượt mốc 100 USD/thùng.

Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi thậm chí dự báo giá dầu có thể lên tới 150 USD/thùng trong vòng 2-3 tuần tới, nếu tàu chở dầu không thể đi qua eo biển Hormuz. Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times cuối tuần rồi, ông Kaabi cho rằng tất cả nhà xuất khẩu năng lượng ở vùng Vịnh có thể phải dừng hoạt động trong vài tuần nếu chiến sự tiếp diễn. "Những bên chưa tuyên bố tình trạng bất khả kháng thì chúng tôi dự đoán sẽ phải làm điều đó trong vài ngày tới nếu tình hình tiếp diễn. Tất cả các nhà xuất khẩu trong khu vực vùng Vịnh sẽ phải tuyên bố bất khả kháng" - ông nhấn mạnh.

Không dừng lại ở đó, Bộ trưởng Năng lượng Qatar cảnh báo tăng trưởng GDP của các nền kinh tế trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng nếu chiến sự kéo dài thêm vài tuần. Theo ông Kaabi, giá năng lượng ở khắp nơi sẽ tăng mạnh, một số mặt hàng có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt, kéo theo hiệu ứng dây chuyền khi nhiều nhà máy không đủ nguồn nguyên liệu để duy trì sản xuất.

Ông Kaabi nhìn nhận ngay cả khi chiến sự kết thúc vào thời điểm này, Qatar cũng cần "từ vài tuần đến vài tháng" để quay trở lại chu kỳ giao hàng bình thường. Sản lượng LNG của Qatar tương đương khoảng 20% nguồn cung toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng nhu cầu nhiên liệu của cả thị trường châu Á lẫn châu Âu.

Do phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng từ Trung Đông, châu Âu và châu Á đang đối mặt cú sốc giá nghiêm trọng. Theo ông Galimberti, giá dầu diesel tại châu Âu đã tăng gấp đôi, còn giá nhiên liệu máy bay tại châu Á tăng gần 200%. 

An ninh nguồn nước trở thành tâm điểm

Chiến sự tại Trung Đông ngày 8-3 có một loạt diễn biến đáng chú ý. Chính phủ Bahrain cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran đã gây thiệt hại tại một nhà máy khử mặn nước biển.

Đây là lần đầu tiên, một quốc gia vùng Vịnh nói Iran nhắm mục tiêu vào cơ sở loại này kể từ khi chiến sự nổ ra hôm 28-2. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hôm 7-3 cho biết một cuộc tấn công của Mỹ đã đánh trúng nhà máy khử mặn nước biển trên đảo Qeshm, khiến nguồn cung nước cho khoảng 30 ngôi làng bị gián đoạn.

Theo AP, các nhà phân tích cảnh báo rằng nguồn nước - chứ không phải dầu mỏ - có thể là tài nguyên đối mặt rủi ro lớn nhất ở khu vực giàu năng lượng nhưng khô hạn này. Hàng trăm nhà máy khử mặn nước biển nằm dọc bờ vịnh Ba Tư và các nước trong khu vực phụ thuộc rất lớn vào những cơ sở này để bảo đảm nguồn nước. Tại Kuwait, khoảng 90% nước uống đến từ các nhà máy này, trong khi ở Oman là khoảng 86% và ở Ả Rập Saudi khoảng 70%.

Trong khi đó, lực lượng Israel và Mỹ đã tấn công các cơ sở dầu ở thủ đô Tehran - Iran vào cuối ngày 7-3. Đây được xem là đòn đánh đầu tiên nhằm vào một cơ sở công nghiệp dân sự kể từ khi chiến sự nổ ra. Ông Keramat Veyskarami, Giám đốc điều hành Công ty Phân phối sản phẩm dầu mỏ quốc gia Iran, nói với truyền thông nhà nước rằng 4 kho dầu, 1 trung tâm vận chuyển sản phẩm dầu mỏ tại Tehran và tỉnh Alborz đã bị tấn công, khiến 4 người thiệt mạng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo