Iran công bố lãnh tụ tối cao mới

Ông Mojtaba là con trai thứ hai của cố lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Truyền thông nhà nước Iran hôm 8-3 đưa tin ông Mojtaba, 56 tuổi, được chọn sau cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Chuyên gia - cơ quan gồm 88 giáo sĩ.

Theo các nhà phân tích, ông Mojtaba là một nhân vật quyền lực nhưng ít xuất hiện trước công chúng và trên trường quốc tế, hoạt động khá kín đáo nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn.

Ông Mojtaba tham dự một sự kiện ở Tehran - Iran năm 2019. Ảnh: AP

Ông Mojtaba được biết đến như một giáo sĩ có ảnh hưởng trong lực lượng an ninh Iran và mạng lưới kinh doanh rộng lớn dưới thời cha mình.

Sau khi được chọn, ông Mojtaba trở thành lãnh tụ tối cao đời thứ ba của Iran, theo tuyên bố của Hội đồng Chuyên gia ngay sau nửa đêm 8-3 (giờ Tehran).

Vị trí này trao cho ông Mojtaba quyền quyết định cuối cùng trong tất cả vấn đề nhà nước của Iran.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Việc bổ nhiệm ông Mojtaba có thể khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng. Ông nói hôm 8-3 rằng Washington “nên có tiếng nói trong việc lựa chọn lãnh tụ tối cao của Iran”.

"Nếu ông ấy không nhận được sự chấp thuận từ chúng tôi, ông ấy sẽ không tại vị được lâu" - Tổng thống Donald Trump tuyên bố với đài ABC News.

Trước đó, Israel cũng đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào bất cứ ai được chọn làm lãnh tụ tối cao tiếp theo của Iran.

Trong khi đó, quân đội Mỹ hôm 8-3 thông báo người Mỹ thứ bảy đã thiệt mạng vì vết thương trong cuộc phản công đầu tiên của Iran cách đây một tuần.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến ít nhất 1.332 người Iran thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương, theo đại sứ Iran tại Liên hợp quốc.

Xung đột leo thang đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động buôn bán dầu mỏ, gây thiệt hại cho các cơ sở, làm gián đoạn hậu cần và tăng rủi ro cho hoạt động vận chuyển hàng hóa.