Dự báo đợt mưa lớn ở TPHCM

Đợt mưa lớn ở TPHCM khả năng kéo dài hết tháng 5

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM có mưa lớn kèm dông ở nhiều nơi.

Lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 28-5 đến 7 giờ ngày 29-5 tại một số điểm gồm: Phước Hội 81,2 mm, Bàu Lâm 70,8 mm, Xuyên Mộc 55,2 mm và Tam Thôn Hiệp 47,6 mm.

Theo dự báo, trong khoảng 24 đến 48 giờ tới (từ 13 giờ ngày 29-5 đến 13 giờ ngày 31-5), khu vực TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 90-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, mưa lớn trên khu vực TPHCM có xu hướng giảm dần. Tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 1-6 đến 13 giờ ngày 2-6 phổ biến từ 30-70 mm, có nơi trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Dự báo lượng mưa ở TPHCM - Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ