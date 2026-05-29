Thời sự

Dự báo đợt mưa lớn ở TPHCM

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết, đợt mưa lớn ở TPHCM khả năng kéo dài hết tháng 5, lượng mưa cao nhất đợt phổ biến từ 90-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Dự báo đợt mưa lớn ở TPHCM - Ảnh 1.

Đợt mưa lớn ở TPHCM khả năng kéo dài hết tháng 5

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM có mưa lớn kèm dông ở nhiều nơi.

Lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 28-5 đến 7 giờ ngày 29-5 tại một số điểm gồm: Phước Hội 81,2 mm, Bàu Lâm 70,8 mm, Xuyên Mộc 55,2 mm và Tam Thôn Hiệp 47,6 mm.

Theo dự báo, trong khoảng 24 đến 48 giờ tới (từ 13 giờ ngày 29-5 đến 13 giờ ngày 31-5), khu vực TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 90-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, mưa lớn trên khu vực TPHCM có xu hướng giảm dần. Tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 1-6 đến 13 giờ ngày 2-6 phổ biến từ 30-70 mm, có nơi trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo lượng mưa ở TPHCM - Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ

Từ sáng sớm đến trưa 29-5, bầu trời TPHCM phủ kín mây đen, thời tiết âm u, nhiều khu vực xuất hiện mưa rải rác đến kéo dài.

Một số nơi có mưa vừa đến mưa to. Dù các đợt mưa lớn không kéo dài liên tục, nhưng mưa nhỏ xuất hiện dai dẳng theo từng đợt, khiến nhiều khu vực luôn trong tình trạng ẩm ướt.

Cơ quan khí tượng thông tin hình thế gây mưa dông trên khu vực hôm nay do rãnh áp thấp có trục qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ. Gió Tây Nam có cường độ trung bình trên các vùng biển Nam Bộ.

Thời tiết hôm nay 29-5: Nắng nóng "hạ nhiệt", mưa dông ở nhiều địa phương

Thời tiết hôm nay 29-5: Nắng nóng "hạ nhiệt", mưa dông ở nhiều địa phương

(NLĐO) - Dự báo hôm nay 29-5, mưa rào và dông rải rác có thể xảy ra ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời điểm TPHCM và Nam Bộ chấm dứt nắng nóng gay gắt, chính thức bước vào mùa mưa

(NLĐO) - Từ giữa cuối tháng 5, Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa diện rộng, đánh dấu thời điểm quan trọng.

TP HCM: Khẩn trương phòng ngừa sự cố rò rỉ điện mùa mưa, ngập nước

(NLĐO) - Sự cố rò rỉ điện tại công viên ở TP Cần Thơ khiến 2 học sinh tử vong trong lúc triều cường gây ngập sâu.

Dự báo thời tiết TPHCM mưa lớn đợt mưa kéo dài
