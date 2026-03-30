Dự báo mới nhất về dông lốc kèm mưa đá ở miền Bắc trong những ngày tới

Ngày 30-3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin trong khoảng từ sáng ngày 29-3 đến sáng sớm ngày 30-3, các tỉnh miền Bắc đã xuất hiện 2 đợt mưa rào và dông trên diện rộng.

Cảnh báo mưa đá và dông lốc có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới

Đợt thứ nhất xảy ra từ sáng đến trưa ngày 29-3; đợt thứ hai là mưa dông mạnh bắt đầu khoảng 1 giờ sáng ngày 30-3 và kéo dài đến khoảng 7-8 giờ sáng cùng ngày.

Mưa dông xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có nơi mưa to. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 29-3 đến đầu giờ chiều ngày 30-3 tại một số trạm vượt 50 mm như: Bến Tạm (Hải Phòng) 72,4 mm; Cổ Pháp (Bắc Ninh) 70,4 mm; Bưởi (Hà Nội) 54,3 mm…

Cũng trong thời gian này, tại một số tỉnh/thành phố như Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La đã ghi nhận hiện tượng mưa đá gây thiệt hại về người và tài sản.

Dông lốc kèm mưa đá có thể tiếp tục xảy ra

Theo các chuyên gia, mưa dông mạnh kèm mưa đá, lốc xoáy là hiện tượng vẫn thường xảy ra trong giai đoạn giao mùa, do giao tranh giữa các khối không khí nóng và lạnh khác nhau, cùng với hoạt động mạnh của đới gió Tây trên mực 3.000-5.000 m.

Dự báo ngày 30 và 31-3 sẽ là hai ngày có thể xảy ra nắng nóng tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến Huế với nhiệt độ cao nhất có thể đạt 35-38 độ C, khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trong ngày 30 sẽ có nắng nóng cục bộ, ngày 31 có thể xảy ra trên diện rộng.

Sau đó, từ đêm 31-3 đến ngày 1-4, miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên giai đoạn từ ngày 1 đến 2-4 trời sẽ mát mẻ, vùng núi se lạnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cảnh báo do sự chuyển thời tiết này, sẽ có sự "xung đột" giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng khiến cho khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những hiện tượng này thường xảy ra nhanh, bất ngờ, có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tính mạng của người dân.

Người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.