Dự báo mới nhất về dông lốc kèm mưa đá ở miền Bắc trong những ngày tới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự báo mới nhất về dông lốc kèm mưa đá ở miền Bắc trong những ngày tới

Thùy Linh

(NLĐO) - Nguy cơ dông lốc mạnh kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra ở miền Bắc trong vài ngày tới.

Ngày 30-3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin trong khoảng từ sáng ngày 29-3 đến sáng sớm ngày 30-3, các tỉnh miền Bắc đã xuất hiện 2 đợt mưa rào và dông trên diện rộng.

Dự báo mưa dông mạnh kèm mưa đá ở miền Bắc 2026 - Ảnh 1.

Cảnh báo mưa đá và dông lốc có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới

Đợt thứ nhất xảy ra từ sáng đến trưa ngày 29-3; đợt thứ hai là mưa dông mạnh bắt đầu khoảng 1 giờ sáng ngày 30-3 và kéo dài đến khoảng 7-8 giờ sáng cùng ngày.

Mưa dông xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có nơi mưa to. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 29-3 đến đầu giờ chiều ngày 30-3 tại một số trạm vượt 50 mm như: Bến Tạm (Hải Phòng) 72,4 mm; Cổ Pháp (Bắc Ninh) 70,4 mm; Bưởi (Hà Nội) 54,3 mm…

Cũng trong thời gian này, tại một số tỉnh/thành phố như Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La đã ghi nhận hiện tượng mưa đá gây thiệt hại về người và tài sản.

Dông lốc kèm mưa đá có thể tiếp tục xảy ra

Theo các chuyên gia, mưa dông mạnh kèm mưa đá, lốc xoáy là hiện tượng vẫn thường xảy ra trong giai đoạn giao mùa, do giao tranh giữa các khối không khí nóng và lạnh khác nhau, cùng với hoạt động mạnh của đới gió Tây trên mực 3.000-5.000 m.

Dự báo ngày 30 và 31-3 sẽ là hai ngày có thể xảy ra nắng nóng tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến Huế với nhiệt độ cao nhất có thể đạt 35-38 độ C, khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trong ngày 30 sẽ có nắng nóng cục bộ, ngày 31 có thể xảy ra trên diện rộng.

Sau đó, từ đêm 31-3 đến ngày 1-4, miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên giai đoạn từ ngày 1 đến 2-4 trời sẽ mát mẻ, vùng núi se lạnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cảnh báo do sự chuyển thời tiết này, sẽ có sự "xung đột" giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng khiến cho khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những hiện tượng này thường xảy ra nhanh, bất ngờ, có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tính mạng của người dân.

Người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.

Tin liên quan

Diễn biến mới nhất của đợt không khí lạnh, có thể gây lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên biển

(NLĐO) - Sáng 3-3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo