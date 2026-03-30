Thời sự

Vì sao Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc liên tiếp xảy ra mưa đá?

Thùy Linh

(NLĐO) - Trong các giai đoạn chuyển mùa, thời tiết biến động mạnh dễ xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn kèm dông lốc, sét và mưa đá.

Rạng sáng nay 30-3, Hà Nội ghi nhận tình trạng mưa lớn kèm dông lốc, sét và mưa đá tại nhiều nơi, như khu vực Hà Đông, Long Biên, Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm cũ), Đông Anh….

Người dân ở Hà Nội nhặt được những viên đá sau trận mưa rạng sáng nay 30-3

Chị Thu Hòa, ngụ ở phường Đông Ngạc, cho biết hơn 4 giờ sáng đã thấy những viên đá nhỏ còn lưu lại trên sân nhà. "Rạng sáng nay, trận mưa dông rất to, mưa đá nhiều lúc cảm nhận rõ đang xối trên mái nhà" - chị Hòa cho biết.

Hôm qua 29-3, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ như Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Nội, Nghệ An... xuất hiện dông gió mạnh, mưa đá.

Báo cáo nhanh của các tỉnh Lào Cai và Cao Bằng đã ghi nhận nhiều thiệt hại do dông lốc kèm mưa đá ngày 29-3.

Theo đó, dông lốc kèm mưa đá đã khiến 3 người bị thương ở Lào Cai, 7 nhà bị sập đổ hoàn toàn. 4.181 nhà bị tốc mái (Lào Cai 4.159 nhà, Cao Bằng 22 nhà); 4,9 ha hoa màu và 0,7 ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại; 7 trường học và 3 nhà văn hóa bị tốc mái (Lào Cai).

Mưa đá gây thiệt hại nặng tới sản xuất nông nghiệp

Lý giải hiện tượng trên, ông Đinh Hữu Dương, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, cho biết mưa dông và mưa đá xuất hiện ở miền Bắc hai hôm nay là do rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió đến 5.000 m gây mưa dông, mưa đá.

Những hiện tượng này thường xảy ra trong thời gian ngắn, phạm vi hẹp nhưng có thể gây thiệt hại lớn nếu không được cảnh báo và ứng phó kịp thời.

Ông Đinh Hữu Dương nhận định hiện tượng này không bất thường, năm nay miền Bắc mưa dông muộn, mọi năm khoảng cuối tháng 2 dương lịch đã có mưa dông và mưa đá. Trong các bản tin, cơ quan khí tượng thủy văn đã cảnh báo các hiện tượng này để các địa phương và người dân đề phòng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận đêm qua và sáng sớm nay 30-3, khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29-3 đến 3 giờ ngày 30-3 có nơi trên 35 mm như các trạm: Phú Bình (Tuyên Quang) 44,2 mm, Yên Thịnh (Thái Nguyên) 42,2 mm, Na Sầm (Lạng Sơn) 39,2 mm, Tân Tiến (Lào Cai) 38,4 mm…

Trong sáng 30-3, ở khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 30 mm. Các chuyên gia cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cùng với đó, thông tin về tình hình nắng nóng, các chuyên gia khí tượng dự báo ngày 30 đến 31-3, Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục có nắng nóng, có nơi gay gắt. Nhiệt độ phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm thấp 50-60%. Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ; riêng đồng bằng Bắc Bộ ngày 31-3 có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Miền Đông Nam Bộ duy trì nắng nóng, nhiệt độ 35-36°C, có nơi trên 36°C; độ ẩm thấp 45-55%.

