Dự báo nửa cuối tháng 4, cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự báo nửa cuối tháng 4, cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan

Thùy Linh

(NLĐO) - Cuối tháng 4, đầu tháng 5, người dân cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tuần vừa qua, nhiều khu vực trên cả nước đã xảy ra nắng nóng gay gắt. Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ghi nhận nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ phổ biến từ 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Dự báo thời tiết nửa cuối tháng 4 2026: Cảnh báo hiện tượng cực đoan - Ảnh 1.

Người dân cần đặc biệt đề phòng dông lốc trong giai đoạn chuyển mùa

Tại vùng núi phía Tây Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ có nơi vượt 41°C. Cấp độ rủi ro thiên tai đã ở ngưỡng cấp 2.

Theo thống kê, nắng nóng năm nay xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm ở hầu khắp các khu vực.

Mức nhiệt trên 41°C tại miền Trung trong đầu tháng 4 là hiếm gặp trong khoảng 10 năm trở lại đây, tuy nhiên vẫn chưa vượt ngưỡng giá trị lịch sử cùng kỳ tháng 4-2024.

Thời tiết nửa cuối tháng 4, người dân cần cảnh giác mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh

Dự báo, nắng nóng tại Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến hết hôm nay (thứ Ba, ngày 14-4). Từ thứ Tư (15-4) đến thứ Năm (16-4), nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Riêng khu vực Trung Bộ, khoảng ngày 17-4 (thứ Sáu), cường độ nắng nóng được dự báo suy giảm.

Về xu thế thời tiết từ nửa cuối tháng 4 sang đầu tháng 5, nắng nóng có khả năng quay trở lại và gia tăng trên diện rộng.

Số ngày nắng nóng gay gắt (nhiệt độ trên 37°C) có thể nhiều hơn trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế.

Bên cạnh đó, giai đoạn này là thời kỳ chuyển mùa tại vùng núi phía Bắc, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nên dễ xuất hiện mưa rào và dông.

Các chuyên gia lưu ý, mưa dông trong thời điểm giao mùa thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần đặc biệt đề phòng.

Tin liên quan

Mưa đá kèm dông lốc, sét làm 4 người chết, tốc mái hơn 6.500 ngôi nhà

Mưa đá kèm dông lốc, sét làm 4 người chết, tốc mái hơn 6.500 ngôi nhà

(NLĐO) - Mưa đá kèm dông lốc, sét xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc khiến 4 người bị chết, 9 người bị thương.

(NLĐO) - Nguy cơ dông lốc mạnh kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra ở miền Bắc trong vài ngày tới.

(NLĐO) - Trong các giai đoạn chuyển mùa, thời tiết biến động mạnh dễ xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn kèm dông lốc, sét và mưa đá.

thời tiết hôm nay nắng nóng gay gắt thời tiết cực đoan dông lốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo