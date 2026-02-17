Dự báo thời tiết 3 ngày Tết ở TPHCM và Nam Bộ

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết trong các ngày 17, 18 và 19-2 (tức mùng 1, 2 và 3 Tết), thời tiết Nam Bộ hầu như không mưa, ban ngày trời nắng nhiều, nền nhiệt phổ biến ở mức cao nhưng không quá gay gắt.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22-26 độ C, riêng khu vực phía Bắc miền Đông có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất miền Đông từ 32-35 độ C, có nơi chạm 35 độ C, còn miền Tây phổ biến 30-33 độ C.

Tại TPHCM, thời tiết trong ngày mây thay đổi, đêm và chiều tối không mưa, ban ngày nắng ráo, thuận lợi cho các hoạt động vui xuân.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất khoảng 32-35 độ C.

Dự báo chi tiết thời tiết các điểm du lịch lân cận phục vụ Tết Nguyên đán 2026

Trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, từ chiều tối có lúc tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động nhẹ đến động. Khu vực biển Cà Mau – Kiên Giang – Phú Quốc có gió Đông đến Đông Bắc cấp 3-4, điều kiện thời tiết ít biến động hơn nhưng vẫn cần theo dõi gió mạnh cục bộ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, nắng nhiều và hanh khô, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư cũng như cháy rừng.

Đồng thời, tàu thuyền hoạt động trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau cần lưu ý khả năng xuất hiện gió mạnh và sóng lớn.

Theo nhận định chung, xu thế thời tiết hiện nay là do không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam, ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ rồi lan dần đến Trung Bộ; trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Bộ duy trì cường độ ổn định, góp phần giữ thời tiết Nam Bộ ít biến động trong những ngày Tết.