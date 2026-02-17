HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự báo thời tiết 3 ngày Tết ở TPHCM và Nam Bộ

ÁI MY

(NLĐO) - Dự báo thời tiết 3 ngày Tết cho thấy TPHCM và Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, nắng nhiều và hanh khô.

Dự báo thời tiết ba ngày Tết ở TPHCM và Nam Bộ - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết 3 ngày Tết ở TPHCM và Nam Bộ

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết trong các ngày 17, 18 và 19-2 (tức mùng 1, 2 và 3 Tết), thời tiết Nam Bộ hầu như không mưa, ban ngày trời nắng nhiều, nền nhiệt phổ biến ở mức cao nhưng không quá gay gắt.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22-26 độ C, riêng khu vực phía Bắc miền Đông có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất miền Đông từ 32-35 độ C, có nơi chạm 35 độ C, còn miền Tây phổ biến 30-33 độ C.

Tại TPHCM, thời tiết trong ngày mây thay đổi, đêm và chiều tối không mưa, ban ngày nắng ráo, thuận lợi cho các hoạt động vui xuân.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất khoảng 32-35 độ C.

Dự báo thời tiết ba ngày Tết ở TPHCM và Nam Bộ - Ảnh 2.

Dự báo thời tiết ba ngày Tết ở TPHCM và Nam Bộ - Ảnh 3.

Dự báo chi tiết thời tiết các điểm du lịch lân cận phục vụ Tết Nguyên đán 2026

Trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, từ chiều tối có lúc tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động nhẹ đến động. Khu vực biển Cà Mau – Kiên Giang – Phú Quốc có gió Đông đến Đông Bắc cấp 3-4, điều kiện thời tiết ít biến động hơn nhưng vẫn cần theo dõi gió mạnh cục bộ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, nắng nhiều và hanh khô, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư cũng như cháy rừng.

Đồng thời, tàu thuyền hoạt động trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau cần lưu ý khả năng xuất hiện gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết ba ngày Tết ở TPHCM và Nam Bộ - Ảnh 4.

Theo nhận định chung, xu thế thời tiết hiện nay là do không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam, ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ rồi lan dần đến Trung Bộ; trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Bộ duy trì cường độ ổn định, góp phần giữ thời tiết Nam Bộ ít biến động trong những ngày Tết.

Tin liên quan

Bảo vệ làn da tránh dị ứng thời tiết khi từ TP HCM ra Hà Nội đón Tết

Bảo vệ làn da tránh dị ứng thời tiết khi từ TP HCM ra Hà Nội đón Tết

(NLĐO) – Thời tiết miền Bắc đang trở nên lạnh hơn sẽ ảnh hưởng nhiều đến cấu trúc vật lý cũng như chức năng hoạt động của da, dễ dẫn đến các rối loạn liên quan đến da.

Dự báo thời tiết hôm nay, 15-2: Nam Bộ hanh khô, không khí TPHCM ở mức có hại

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có nắng mạnh, trời hanh khô. Tuy nhiên, khả năng vẫn có mưa nhẹ cuối ngày.

Dự báo thời tiết hôm nay, 14-2: TPHCM và Nam Bộ nắng mạnh, chiều tối có mưa

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ vẫn duy trì nắng mạnh với nhiệt độ khá cao, tuy nhiên mưa có thể xuất hiện vào chiều tối.

Dự báo thời tiết thời tiết nam bộ thời tiết tphcm thời tiết tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo