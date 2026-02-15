Dự báo thời tiết hôm nay, 15-2: Nam Bộ hanh khô, không khí TPHCM ở mức có hại

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay, 15-2, tại Nam Bộ có mây, trời nắng mạnh, chiều tối có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông hoạt động cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông từ 22-25 độ C, phía Bắc miền Đông có nơi dưới 22 độ C, miền Tây 23-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất miền Đông dao động từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C, miền Tây từ 30-33 độ C.
Riêng TPHCM, ngày có mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày trời nắng.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.
Nhìn chung, khu vực có thời tiết ít mưa. Ban ngày trời nắng mạnh và hanh khô đề phòng nguy cơ cháy nổ.
Người dân cần uống đủ nước, tránh hoạt động lâu ngoài trời vào buổi trưa nắng mạnh và sử dụng các biện pháp chống nắng khi ra ngoài vào khung giờ có nắng.
Ngoài ra, chất lượng không khí ở TPHCM ở mức có hại (109 AQI), các nhóm đối tượng nhạy cảm có thể cảm nhận được tác động đến sức khỏe ngay lập tức. Nhiều người có thể gặp tình trạng khó thở và ngứa cổ nếu tiếp xúc lâu, do đó nên giới hạn hoạt động ngoài trời.
Thời tiết biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Khu vực biển Cà Mau - Kiên Giang - Phú Quốc có gió Đông đến Đông Bắc cấp 3-4.
