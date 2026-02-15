HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Hỏi nóng - đáp nhanh

Du xuân Tết 3 miền: Người dân cần lưu ý gì về thời tiết?

Thùy Linh

(NLĐO) - Miền Bắc và miền Trung dự báo trời rét, có mưa phùn; trong khi miền Nam duy trì trời nắng nhưng không quá gay gắt.

Ngày 15-2, tức 28 Tháng Chạp, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chia sẻ với Báo Người Lao Động về nhận định thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Du xuân Tết 3 miền: Người dân cần lưu ý gì về thời tiết? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

- Phóng viên: Thưa ông, dự báo tình hình thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên cả 3 miền như thế nào?

+ Ông Nguyễn Văn Hưởng: Hôm nay ngày 15-2, tức 28 tháng Chạp, bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở miền Bắc, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ C.

Dự báo khoảng gần sáng ngày 17-2 (mùng 1 Tết), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, khoảng từ chiều tối và đêm 17-2 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Đợt không khí lạnh tăng cường này dự báo có cường độ yếu, lệch đông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 độ C nhưng sẽ gây mưa nhỏ, mưa phùn cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ mùng 1 tới mùng 3 Tết. Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Trong khi đó, thời tiết khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ trong dịp Tết Nguyên đán dự báo khá thuận lợi, nắng không quá gay gắt. Trong đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ duy trì nền nhiệt 26-29 độ C, Nam Bộ 30-33 độ.

Cụ thể, từ 15 đến hết 22-2 (28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), khu vực cao nguyên Trung Bộ ít mưa, ngày trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-31 độ C; thấp nhất 16-20 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Trong suốt thời kỳ từ 15 đến 22-2 (28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C; thấp nhất 22-25 độ C.

Tết Nguyên đán, miền Bắc xuất hiện hiện tượng nồm ẩm

- Vậy ông có lưu ý gì về thời tiết 3 miền và khuyến cáo người dân cần chú ý khi đi du Xuân?

+ Nhìn chung, dịp Tết năm nay, thời tiết cả nước tương đối thuận lợi cho các hoạt động du xuân, đi lại và lễ hội. Tuy nhiên, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, người dân cần lưu ý bảo vệ sức khỏe khi trời chuyển rét, mưa nhỏ, mưa phùn. Theo đó, khi đi du Xuân người dân cần đem theo ô dù, áo mưa, cẩn thận đường trơn trượt do mưa.

Cùng với đó, do không khí lạnh yếu lệch đông nên có thể xảy ra hiện tượng nồm ẩm nhẹ. Do vậy, người dân cần chú ý vệ sinh nhà cửa, bảo quản đồ ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tránh nấm mốc, hư hỏng.

- Dự báo từ nay tới hết tháng 2-2026, có thêm đợt không khí lạnh mạnh nào tràn xuống nước ta không thưa ông?

+ Hiện nay, chúng tôi chưa ghi nhận dự báo có đợt không khí lạnh mạnh nào có thể tràn xuống trong thời gian gần. Dự báo không khí lạnh trong những tháng đầu năm 2026 có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra rét đậm, rét hại (tập trung trong tháng 2-2026 ở khu vực vùng núi phía Bắc). Do vậy, người dân vẫn cần đề phòng khả năng xảy ra rét đậm, rét hại, đặc biệt tại khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng băng giá.

Đặc biệt, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn tại miền Bắc tập trung trong khoảng nửa cuối tháng 2 và tháng 3-2026 (tương đương so với trung bình nhiều năm). Những ngày gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chúng ta đã thấy dấu hiệu của thời tiết nồm ẩm bắt đầu xuất hiện.

- Xin cảm ơn ông!

Về ảnh hưởng của không khí lạnh, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh phù hợp.

Địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe và không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín nhằm tránh thiệt hại về người. Các địa phương cũng được yêu cầu tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại và dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

Đối với gió mạnh trên biển (các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến An Giang), Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh.


