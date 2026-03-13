HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

VIDEO: Cử tri ở 55 khu vực miền núi, biên giới đi bầu cử sớm

Đức Ngọc

(NLĐO) - Sáng 13-3, cử tri tại 12 xã miền núi, biên giới tỉnh Nghệ An đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 13-3, tại 55 khu vực ở 12 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Nghệ An đã đồng loạt khai mạc, tiến hành tổ chức bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri ở 55 khu vực miền núi, biên giới Nghệ An hân hoan đi bầu cử sớm - Ảnh 1.

Cử tri đi bầu cử sớm tại xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An vào sáng 13-3. Ảnh: Thanh Tuấn

Được biết, 12 xã có 55 khu vực bỏ phiếu sớm tại Nghệ An gồm: Huồi Tụ có 13 khu vực (toàn xã); Na Ngoi có 9 khu vực; Mường Típ có 7 khu vực; Châu Khê có 5 khu vực; Tri Lễ có 4 khu vực; Bắc Lý có 3 khu vực; xã Mỹ Lý có 3 khu vực; xã Môn Sơn có 3 khu vực; xã Tam Thái có 3 khu vực; xã Keng Đu có 2 khu vực; xã Mường Quàng có 2 khu vực và xã Hữu Khuông có 1 khu vực. Theo thống kê 55 khu vực được tiến hành bỏ phiếu sớm có tổng số cử tri được tham gia bỏ phiếu là 15.665 người.

Các cử tri tại Nghệ An hân hoan đi bầu cử sớm vào ngày 13-3. Nguồn: Thanh Tuấn

Đây là những địa bàn có điều kiện địa lý đặc thù, dân cư phân tán, có đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, giao thông đi lại khó khăn, một số nơi bị chia cắt, chưa có điện lưới, sóng điện thoại…

Cử tri ở 55 khu vực miền núi, biên giới Nghệ An hân hoan đi bầu cử sớm - Ảnh 2.

Các cử tri tập trung từ sáng sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Ảnh: Thanh Tuấn

Từ sáng sớm, nhiều cử tri vùng sâu, vùng xa đã phải vượt suối, băng rừng di chuyển những quãng đường xa để kịp có mặt tại điểm bỏ phiếu đúng giờ khai mạc.

Đúng 7 giờ, lễ khai mạc đã đồng loạt diễn ra tại 55 khu vực bỏ phiếu, trong không khí trang trọng, an ninh được thắt chặt.

Sau lễ khai mạc, các cử tri tiến hành bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình theo quy định. Tại các điểm bỏ phiếu, các cử tri đều phấn khởi, háo hức và trách nhiệm trước lá phiếu của mình.

Cử tri ở 55 khu vực miền núi, biên giới Nghệ An hân hoan đi bầu cử sớm - Ảnh 3.

Một cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở xã Na Ngoi. Ảnh: Thanh Tuấn

Được biết, tỉnh Nghệ An có 130 xã, phường với 3.123 khu vực bỏ phiếu phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Nghệ An sẽ thiết lập khu vực bảo vệ tạm thời tại 3.123 điểm bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh.

