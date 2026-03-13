Ngày 13-3, Công an TP Huế cho biết hiện có hơn 580 người bị tạm giữ, tạm giam sẽ thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Trại tạm giam Công an TP Huế và các phân trại trực thuộc đóng trên địa bàn.

Cán bộ trại tạm giam hướng dẫn các quy định bầu cử đối với những người đang bị tạm giam, tạm giữ.

Để bảo đảm quyền cử tri, một điểm bỏ phiếu đã được bố trí tại trại tạm giam. Công tác tổ chức bầu cử được xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm đảm bảo quá trình bỏ phiếu diễn ra an toàn, đúng quy định.

Do số lượng cử tri các trại tạm giam thường xuyên biến động, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát, chỉnh lý danh sách cử tri nhằm tránh trùng lặp hoặc bỏ sót. Danh sách cử tri sẽ được chốt trước 24 giờ so với thời điểm diễn ra bầu cử vào ngày 15-3.

Cán bộ trại tạm giam hướng dẫn các người đang bị tạm giam, tạm giữ thực hiện quyền bầu cử của mình.

Trại tạm giam cũng đã niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại từng buồng giam để các cử tri tìm hiểu. Đồng thời, các quy định của Luật Bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, quy trình bỏ phiếu… được phổ biến đầy đủ đến người bị tạm giữ, tạm giam.

Thiếu tá Lê Viết Phương – Phó trưởng Trại tạm giam Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với người bị tạm giữ, tạm giam bằng nhiều hình thức. Thông qua các buổi sinh hoạt chung, cán bộ quản giáo trực tiếp giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; hướng dẫn cách ghi phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kín nhằm bảo đảm mỗi lá phiếu được thực hiện đúng quy định, khách quan và minh bạch.

Đến thời điểm hiện tại, Trại tạm giam Công an TP Huế đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện để tổ chức bầu cử.

Theo quy định, dù người bị tạm giữ, tạm giam bị hạn chế một số quyền công dân, nhưng vẫn được thực hiện quyền bầu cử. Ngoài khu vực bỏ phiếu tập trung tại trại tạm giam, tổ bầu cử cũng sẽ sử dụng thùng phiếu di động đến từng buồng giam để các cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Bên cạnh công tác chuẩn bị cho cử tri đặc thù, Trại tạm giam Công TP Huế cũng triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Các phương án tuần tra, canh gác trong và ngoài khu vực trại được duy trì 24/24 giờ; việc kiểm soát người, phương tiện và đồ vật ra vào trại được thực hiện chặt chẽ. Lực lượng bảo vệ cũng được bố trí tại khu vực bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách người ứng cử và bảo vệ hòm phiếu theo quy định.