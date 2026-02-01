Dự báo thời tiết hôm nay, 1-2: Nhiều người ở TPHCM và Nam Bộ cảm nhận ngay lập tức về sức khỏe

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 1-2, tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ phổ biến có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, miền Đông có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ hanh khô, se lạnh

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết giai đoạn này thời tiết khu vực sẽ hanh khô, độ ẩm giảm, đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, cần chú ý uống đủ nước.

Ngoài ra, chất lượng không khí ở TPHCM hôm nay ở mức có hại (104 AQI), các nhóm đối tượng nhạy cảm có thể cảm nhận được tác động đến sức khỏe ngay lập tức. Các đối tượng khỏe mạnh có thể gặp tình trạng khó thở và ngứa cổ nếu tiếp xúc lâu.

Do đó, người dân nên giảm thời gian ở bên ngoài nếu cơ thể xuất hiện các triệu chứng như khó thở hay ngứa cổ; khi ra đường cần mang khẩu trang để bảo vệ sức khỏe hô hấp.



Cũng trong hôm nay, thời tiết trên vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2-4 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.