Dự báo thời tiết hôm nay, 11-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (11-3), khu vực TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 34 độ C

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết giai đoạn này chủ yếu nắng nhiều vào ban ngày, không khí hanh khô do độ ẩm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ ở mức cao.

Bên cạnh đó, mưa trái mùa có thể xuất hiện cục bộ vào chiều tối, kèm theo dông sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến hoạt động ngoài trời và sản xuất nông nghiệp.

Riêng tại TPHCM, chất lượng không khí thường ở mức xấu đến có hại. Nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng rõ rệt khi tiếp xúc. Người khỏe mạnh nếu ở ngoài trời lâu có thể cảm thấy khó thở, ngứa cổ. Người dân được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời không cần thiết.

Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4 m.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực này có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.