HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 11-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng

ÁI MY

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ ban ngày nắng đến nắng nóng, có nơi trên 34 độ C; riêng TPHCM, chất lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (11-3), khu vực TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 11-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 34 độ C - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 34 độ C

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết giai đoạn này chủ yếu nắng nhiều vào ban ngày, không khí hanh khô do độ ẩm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ ở mức cao.

Bên cạnh đó, mưa trái mùa có thể xuất hiện cục bộ vào chiều tối, kèm theo dông sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến hoạt động ngoài trời và sản xuất nông nghiệp.

Riêng tại TPHCM, chất lượng không khí thường ở mức xấu đến có hại. Nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng rõ rệt khi tiếp xúc. Người khỏe mạnh nếu ở ngoài trời lâu có thể cảm thấy khó thở, ngứa cổ. Người dân được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời không cần thiết.

Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4 m.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực này có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay, 11-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 34 độ C - Ảnh 2.

Tin liên quan

Thiệt hại nặng nề vì mưa trái mùa

Thiệt hại nặng nề vì mưa trái mùa

Mưa trái mùa đã làm thiệt hại 1.522 ha muối của 787 hộ dân tại Cà Mau với 10.758 tấn - trị giá gần 13 tỉ đồng; ao nuôi thủy sản cũng bị ảnh hưởng

Không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc chuyển mưa, rét

(NLĐO) - Ngày 9-3, đợt không khí lạnh yếu sẽ gây mưa, mưa rào ở Bắc Bộ và Thanh Hóa với nhiệt độ ở vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Mưa trái mùa bất ngờ trút xuống TP HCM, trời tối sầm giữa chiều

(NLĐO) - Chiều nay, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa trái mùa do không khí lạnh suy yếu kết hợp hội tụ gió trên cao.

dự báo thời tiết hôm nay thời tiết nam bộ thời tiết tphcm mùa khô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo