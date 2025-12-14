Dự báo thời tiết hôm nay, 14-12: Cảm giác dễ chịu ở TPHCM và Nam Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 14-12, tại Nam Bộ có mây, ban ngày chủ yếu có nắng; ban đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Riêng TPHCM hầu như không có mưa.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-25°C, cao nhất 30-33°C. Độ ẩm không khí khoảng 78%, chỉ số UV ở mức trung bình (mức 3), tạo cảm giác tương đối dễ chịu.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM cho thấy các chỉ số tương đối dễ chịu

Trên biển, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3-5 m.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.



Các tàu thuyền hoạt động tại những khu vực này được cảnh báo nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.