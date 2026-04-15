Dự báo thời tiết hôm nay, 15-4, ở TPHCM và Nam Bộ: Xuất hiện mưa rào

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 15-4, tại TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Theo dự báo thời tiết, mưa giải nhiệt có khả năng xuất hiện vào cuối ngày

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì trên khu vực từ hôm nay đến hết ngày mai (16-4), sau đó có xu hướng dịu dần. Đồng thời, mưa dông có xu hướng gia tăng về chiều tối và xảy ra trên diện rộng hơn, cục bộ có mưa vừa, mưa to kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, thậm chí là mưa đá.

Riêng tại Vĩnh Long, từ khoảng ngày 16 và 17-4 trở đi, mưa trái mùa có khả năng xuất hiện.

Do đó, người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để chủ động kế hoạch di chuyển, sinh hoạt. Nên sắp xếp công việc và lịch trình hợp lý, hạn chế di chuyển hoặc làm việc nặng trong khung giờ nắng mạnh từ trưa đến chiều.

Ngoài ra, chủ động che chắn khi di chuyển ngoài trời, hạn chế tác động của bức xạ nhiệt và giảm nguy cơ sốc nhiệt.



Người dân cũng được lưu ý bổ sung đủ nước, duy trì sức khỏe trong điều kiện nắng nóng kéo dài, tránh để cơ thể mất nước. Sử dụng các biện pháp chống nắng như mũ, kính, kem chống nắng khi hoạt động ngoài trời; chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét có thể xuất hiện vào chiều tối.



