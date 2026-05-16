Dự báo thời tiết hôm nay, 16-5: TPHCM và Nam Bộ mưa dông diện rộng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 16-5, tại khu vực Nam Bộ như sau:

Tại miền Đông Nam Bộ, bao gồm TPHCM, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực miền Tây Nam Bộ có mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C; riêng miền Tây có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ có mưa diện rộng

Theo dự báo, miền Đông Nam Bộ có mưa vừa và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Trong khi đó, khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) cùng vùng biển từ TPHCM đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Các tàu thuyền hoạt động tại những khu vực trên được khuyến cáo đề phòng nguy cơ ảnh hưởng bởi lốc xoáy và gió giật mạnh.