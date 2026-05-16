Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 16-5: TPHCM và Nam Bộ mưa dông diện rộng

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực TPHCM và Nam Bộ xuất hiện mưa dông trên diện rộng, đánh dấu thời điểm Nam Bộ chính thức bước vào mùa mưa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 16-5, tại khu vực Nam Bộ như sau:

Tại miền Đông Nam Bộ, bao gồm TPHCM, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực miền Tây Nam Bộ có mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C; riêng miền Tây có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ có mưa diện rộng

Theo dự báo, miền Đông Nam Bộ có mưa vừa và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Trong khi đó, khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) cùng vùng biển từ TPHCM đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Các tàu thuyền hoạt động tại những khu vực trên được khuyến cáo đề phòng nguy cơ ảnh hưởng bởi lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết hơn 4 giờ hôm nay, mây dông đang phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét trên nhiều khu vực ở Nam Bộ.

Trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại các khu vực trên, sau đó có xu hướng mở rộng sang các khu vực lân cận.

Lượng mưa phổ biến từ 20-90 mm, có nơi trên 90 mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/giây) và nguy cơ ngập úng cục bộ do mưa lớn.

Dự báo sắp có thêm đợt không khí lạnh, cảnh báo xuất hiện thời tiết cực đoan

(NLĐO) - Dự báo khoảng cuối tuần này sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc gây mưa dông, nguy cơ tố, lốc và mưa đá.

TP HCM: Khẩn trương phòng ngừa sự cố rò rỉ điện mùa mưa, ngập nước

(NLĐO) - Sự cố rò rỉ điện tại công viên ở TP Cần Thơ khiến 2 học sinh tử vong trong lúc triều cường gây ngập sâu.

EVNHCMC bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão

Ngành điện TP HCM đã có nhiều giải pháp chủ động ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

