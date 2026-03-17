Dự báo thời tiết hôm nay, 17-3: TPHCM và Nam Bộ có nắng nóng, mưa cuối ngày

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 17-3, tại TPHCM và Nam Bộ có mây, ban ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông hoạt động cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, riêng miền Đông 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết buổi sáng thời tiết khá ráo, có nắng sớm, không khí tương đối dễ chịu. Đến trưa và chiều, nắng mạnh hơn, miền Đông có khả năng xuất hiện nắng nóng, cảm giác oi bức tăng rõ. Về chiều tối và đêm, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào thoáng qua nhưng diện mưa không lớn.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân khi ra ngoài vào trưa, chiều nên che chắn kỹ, uống đủ nước trong ngày. Đồng thời cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối để chủ động di chuyển và sinh hoạt.
Cảnh báo triều cường ven sông Sài Gòn
Mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn đang lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 2 (Âm lịch). Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 20 và 21-3 (tức ngày 2 và 3-2 Âm lịch).
Cụ thể, tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể đạt khoảng 1,55-1,60 m, xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động III khoảng 0,05 m; thời gian xuất hiện đỉnh triều vào khoảng 5-7 giờ và 17-19 giờ.
Trong khi đó, tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,62-1,67 m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động III khoảng 0,07 m, với thời gian đỉnh triều vào khoảng 6-8 giờ và 18-20 giờ.
Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ven sông trên địa bàn TP HCM.
