Dự báo thời tiết hôm nay, 17-3: TPHCM và Nam Bộ có nắng nóng, mưa cuối ngày

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 17-3, tại TPHCM và Nam Bộ có mây, ban ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông hoạt động cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, riêng miền Đông 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết cho thấy TPHCM và Nam Bộ có nắng mạnh vào trưa chiều

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết buổi sáng thời tiết khá ráo, có nắng sớm, không khí tương đối dễ chịu. Đến trưa và chiều, nắng mạnh hơn, miền Đông có khả năng xuất hiện nắng nóng, cảm giác oi bức tăng rõ. Về chiều tối và đêm, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào thoáng qua nhưng diện mưa không lớn.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân khi ra ngoài vào trưa, chiều nên che chắn kỹ, uống đủ nước trong ngày. Đồng thời cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối để chủ động di chuyển và sinh hoạt.