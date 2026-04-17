Dự báo thời tiết hôm nay, 17-4: TPHCM và Nam Bộ thu hẹp nắng nóng, có mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 17-4, tại TPHCM và Nam Bộ phổ biến có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ thu hẹp nắng nóng, khả năng có mưa

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích thời tiết khu vực vào buổi sáng trời nắng, có lúc nắng nóng nhẹ. Trưa chiều nắng gián đoạn, không còn gay gắt như những ngày trước. Chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông rải rác, có nới mưa vừa, mưa to.chiều.

Do đó, người dân nên mang theo áo mưa, ô (dù) khi ra khỏi nhà đề phòng có mưa dông, cần hạn chế ra đường nếu trời mưa to, có sấm sét và gió giật mạnh.

Dù nắng đã thu hẹp nhưng vẫn cần uống đủ nước, sử dụng biện pháp chống nắng khi ra đường nếu trời có nắng.