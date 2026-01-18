Dự báo thời tiết hôm nay, 18-1: TPHCM và Nam Bộ hanh khô, có nơi dưới 20 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 18-1, khu vực các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi kèm theo gió nhẹ; riêng TPHCM không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ có nắng, hanh khô

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho hay khu vực xuất hiện sương mù nhẹ vào sáng sớm, thời tiết se lạnh về đêm và sáng sớm. Ban ngày trời nắng kéo dài, bức xạ mạnh làm nhiệt độ tăng; kết hợp với gió khiến không khí trở nên hanh khô, độ ẩm thấp, dù độ ẩm buổi sáng vẫn ở mức cao.

Bên cạnh đó, chất lượng không khí tại TPHCM đang ở ngưỡng có hại, chỉ số AQI đo được ở mức 131. Các nhóm nhạy cảm có thể chịu tác động đến sức khỏe ngay lập tức, trong khi người khỏe mạnh nếu tiếp xúc lâu có thể gặp tình trạng khó thở, ngứa cổ.

Người dân được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ sức khỏe.

Riêng khu vực biển TPHCM và Nam Bộ, thời tiết tương đối ổn định, chưa ghi nhận dự báo hay cảnh báo về mưa dông hoặc sóng lớn.