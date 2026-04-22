Dự báo thời tiết hôm nay, 22-4 ở TPHCM và Nam Bộ: Oi bức chưa dừng lại

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (20-4), tại TPHCM và Nam Bộ phổ biến có mây, ban ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Đến chiều tối và đêm, khu vực có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24-27 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ ban ngày chủ yếu có nắng đến nắng nóng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nắng nóng đang có xu hướng mở rộng trên toàn khu vực. Thời điểm nắng nóng cao điểm trong ngày tập trung từ 13-15 giờ. Dự kiến từ ngày 27 và 28-4, nắng nóng sẽ giảm dần.

Ngoài ra, mưa dông vào chiều tối vẫn tiếp diễn nhưng chủ yếu xuất hiện cục bộ, không trên diện rộng. Trên biển, điều kiện thời tiết tương đối ổn định, thuận lợi cho hoạt động vận tải và du lịch.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để chủ động trong kế hoạch sinh hoạt và di chuyển. Hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng mạnh, đặc biệt vào buổi trưa. Bổ sung đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý để giảm tác động của nắng nóng đến sức khỏe.

Cạnh đó, cảnh giác với các hiện tượng dông, sét, lốc và gió giật mạnh khi mưa xuất hiện vào chiều tối. Chủ động sắp xếp lịch trình tham quan biển, đảo phù hợp, tránh di chuyển khi thời tiết xấu. Tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn khi tham gia các hoạt động trên biển.