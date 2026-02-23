HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Dự báo thời tiết hôm nay, 23-2: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 36 độ C

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ có nắng nóng cường độ mạnh nhất từ 12-15 giờ, có nơi trên 36 độ C, kèm độ ẩm thấp.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay, 23-2 (ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán), khu vực Nam Bộ gia tăng nắng nóng và xảy ra trên diện rộng ở miền Đông.

Theo đó, nắng sẽ xuất hiện sớm và kéo dài từ 9-10 tiếng trong ngày, độ ẩm cũng sẽ giảm thấp gây cảm giác hanh khô.

Khu vực miền Tây nắng mạnh vào trưa, chiều.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất ở miền Tây từ 31-34 độ C, riêng miền Đông và TPHCM từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khuyến cáo: Nắng nóng cường độ mạnh nhất từ 12-15 giờ, kèm độ ẩm thấp. Người dân đi làm nên chọn trang phục thoáng mát, bổ sung nước liên tục, sử dụng các biện pháp chống nắng khi ra đường và hạn chế hoạt động lâu ngoài trời.

Đặc biệt chú ý an toàn về điện vì trời hanh khô dễ gây cháy nổ.

Ngoài ra, chất lượng không khí ở TPHCM ở mức xấu đến có hại cho sức khỏe (109 AQI).

Các nhóm đối tượng nhạy cảm có thể cảm nhận được tác động đến sức khỏe ngay lập tức. Các đối tượng khỏe mạnh có thể gặp tình trạng khó thở và ngứa cổ nếu tiếp xúc lâu.

dự báo thời tiết hôm nay nắng nóng thời tiết nam bộ nhiệt độ thời tiết tphcm
