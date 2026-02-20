Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết từ ngày 20 đến 22-2 (từ Mùng 4 đến Mùng 6 Tết), TPHCM và Nam Bộ không mưa, ngày trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ nắng nóng diện rộng

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích khu vực những ngày này có nóng diện rộng, cường độ mạnh và nhiệt độ cao; chỉ số UV rất cao từ mức 8-9.

Theo đó, thời tiết hanh khô, có nắng gắt vào khoảng 11-15 giờ. Người dân cần uống đủ nước, bảo vệ da khi ra đường.

Ngoài ra, chất lượng không khí ở TPHCM ở mức xấu đến có hại cho sức khoẻ. Các nhóm đối tượng nhạy cảm có thể cảm nhận được tác động đến sức khỏe ngay lập tức. Các đối tượng khỏe mạnh có thể gặp tình trạng khó thở và ngứa cổ nếu tiếp xúc lâu. Hãy giới hạn hoạt động ngoài trời.

Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,5-4m; biển động; sau gió giảm dần.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

