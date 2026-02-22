Dự báo thời tiết hôm nay, mùng 6 Tết ở TPHCM và Nam Bộ: Chú ý lúc 11 giờ đến 16 giờ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), ở Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy Nam Bộ ngày nắng mạnh

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết khu vực đang là mùa khô đặc trưng, diễn biến thời tiết ngày nắng mạnh, không mưa. Miền Đông có nắng nóng cục bộ từ 11-16 giờ, độ ẩm giảm thấp gây cảm giác oi bức, hanh khô.

Cơ quan này cũng khuyến cáo nắng nóng kéo dài kèm theo độ ẩm thấp khiến cơ thể dễ mất nước và mệt mỏi. Người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời khi nắng mạnh; sử dụng biện pháp chống nắng khi ra đường và bổ sung nước liên tục để đảm bảo sức khoẻ.

Ngoài ra, chất lượng không khí ở TPHCM ở mức xấu đến có hại cho sức khỏe (132 AQI).

Các nhóm đối tượng nhạy cảm có thể cảm nhận được tác động đến sức khỏe ngay lập tức. Các đối tượng khỏe mạnh có thể gặp tình trạng khó thở và ngứa cổ nếu tiếp xúc lâu.