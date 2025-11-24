Dự báo thời tiết hôm nay, 24-11: Nhiệt độ ở TPHCM và Nam Bộ tăng nhẹ, có mưa nhẹ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo thời tiết hôm nay, 24-11, ở TPHCM và Nam Bộ ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ có nắng, ít mưa

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ lưu ý, nhiệt độ khu vực có tăng nhẹ, có thể có mưa dông rải rác trong ngày, đặc biệt là mưa đôi lúc với khả năng có mưa khoảng 71%.

Cũng trong hôm nay, thời tiết trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và phía Nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.