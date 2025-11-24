Thủ tướng chỉ đạo loạt giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử ở Nam Trung Bộ

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 227 ngày 23-11 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.



Kiểm tra sức khoẻ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Công điện gửi Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Hiện nay, mưa đã giảm, lũ đã rút, Thủ tướng chỉ đạo cần tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa trước 31-11; tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ trước 31-1-2026.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 5, Quân khu 7, các đơn vị quân đội đóng ở trong và gần khu vực bổ sung lực lượng, phương tiện hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để tiếp tế, cứu trợ khẩn cấp cho Nhân dân; đồng thời hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, trụ sở, đường sá, nhà xưởng để nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp triển khai các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí.

Hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh vùng lũ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khẩn trương khôi phục hoạt động của các cơ sở giáo dục, có phương án sớm đưa học sinh trở lại học tập. Có phương án hỗ trợ ngay sách vở, trang thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập cho học sinh vùng lũ.



Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khẩn trương khôi phục hoạt động của các cơ sở y tế, bảo đảm công tác điều trị, khám chữa bệnh cho nhân dân; bổ sung thuốc chữa bệnh, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường. Không để người dân thiếu nơi điều trị, khám, chữa bệnh; hoàn thành trước ngày 30-11-2025.



Bộ Y tế chủ động liên hệ, làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để thông tin ngay những vấn đề cần hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khắc phục, thông tuyến nhanh nhất các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và trục giao thông chính; chủ động rà soát, triển khai các giải pháp căn cơ bảo đảm ổn định an toàn cho các tuyến giao thông.



Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng (giãn nợ, hoãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng, …) đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật để khôi phục sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp.