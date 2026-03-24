Dự báo thời tiết hôm nay, 24-3: Nắng nóng duy trì ở TPHCM và Nam Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (24-3) tại TPHCM và Nam Bộ có mây, ban ngày nắng, riêng khu vực miền Đông có nơi nắng nóng, Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, riêng TP HCM không mưa; gió Đông Bắc đến Đông hoạt động cấp 2-3.



Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C; miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nhiều vào ban ngày, độ ẩm thấp khiến không khí hanh khô, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Trong hôm nay, khu vực trung tâm và phía bắc TPHCM có nắng nóng; từ ngày mai (25-3), nắng nóng gia tăng và mở rộng trên toàn khu vực.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm thấp nhất 35-50%. Thời gian nắng nóng tập trung từ khoảng 12-15 giờ và dự báo còn kéo dài trong những ngày tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng; đồng thời có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ 11-15 giờ; khi ra đường cần che chắn kỹ, bổ sung đủ nước, sử dụng an toàn các thiết bị điện và không đốt rác, đốt cỏ trong điều kiện hanh khô. Đồng thời, nên thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động điều chỉnh sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe, nhất là người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.