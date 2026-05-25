Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 25-5: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng diện rộng

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ chịu tác động của nắng nóng, thời gian xuất hiện nắng nóng từ 11-16 giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 25-5, tại TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam hoạt động từ cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết cho thấy TPHCM và Nam Bộ đang trong đợt nắng nóng

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết khu vực Nam Bộ đang chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng diện rộng. Trong đó, miền Đông Nam Bộ nắng nóng xuất hiện trên diện rộng, còn miền Tây Nam Bộ có nơi nắng nóng cục bộ.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, độ ẩm thấp nhất khoảng 40-50%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 11-16 giờ hằng ngày.

Riêng tại TPHCM, nắng nóng tập trung ở khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố. Nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi vượt 36 độ C; độ ẩm thấp nhất khoảng 45-50%. Thời gian nắng nóng gay gắt nhất từ 12-16 giờ.

Theo dự báo, tình trạng nắng nóng tại Nam Bộ còn duy trì trong những ngày tới và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-5 trước khi giảm dần.

Ngành khí tượng cảnh báo nắng nóng kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng. Thời tiết oi bức kéo dài cũng dễ gây mất nước, kiệt sức hoặc đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.

Hôm nay 25-5, nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Hôm nay 25-5, nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C

(NLĐO) - Dự báo ngày hôm nay 25-5, miền Bắc và miền Trung có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trên 40 độ C.

Nắng nóng gay gắt tới 40 độ C: Những dấu hiệu sớm của sốc nhiệt, say nắng

(NLĐO) - Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều tỉnh thành miền Bắc, miền Trung, bác sĩ cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt, say nắng và mất nước khi tiếp xúc lâu ngoài trời.

Nắng nóng diễn biến gay gắt hơn, nhiệt độ có nơi dự báo trên 40 độ C

(NLĐO) - Dự báo từ ngày 24 đến 25-5, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ diễn biến gay gắt hơn, có nơi dự báo trên 40 độ C.

