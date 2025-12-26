HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 26-12: TPHCM có chỉ số UV cao

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, ban ngày TPHCM và Nam Bộ chủ yếu có nắng, về cuối ngày khả năng có mưa trái mùa xuất hiện vài nơi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 26-12, tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ phổ biến có mây, có nắng, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi; gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 26-12: TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, mưa nhẹ vài nơi - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ ban ngày chủ yếu có nắng

Độ ẩm không khí ở mức cao, khoảng 75-90%, khiến thời tiết khá oi bức trước khi xuất hiện mưa.

Lượng mưa nhẹ, diễn ra trong thời gian ngắn vào cuối ngày; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong hôm nay và vài ngày tới, ban đêm và sáng sớm có thời điểm trời mát, hơi se lạnh. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cùng tình trạng thời tiết khô kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Người dân cần chú ý giữ ấm về đêm và bổ sung đủ nước khi hoạt động ngoài trời.

Chỉ số tia UV tại TPHCM hôm nay đạt mức 6 – ngưỡng có hại. Người cao tuổi, trẻ nhỏ và nhóm người nhạy cảm cần chủ động bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là hệ hô hấp và làn da.

Dự báo thời tiết hôm nay, 26-12: TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, mưa nhẹ vài nơi - Ảnh 2.

Trên biển, khu vực từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao từ 2,5-5 m, kèm mưa rào và dông vài nơi. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có gió Đông Bắc cấp 4, phía Nam có lúc cấp 5, sóng cao 0,75-2 m.

Các tàu thuyền và hoạt động trên biển được cảnh báo có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn.

Tin liên quan

Dự báo thời tiết hôm nay, 25-12: Tiếp tục có mưa

Dự báo thời tiết hôm nay, 25-12: Tiếp tục có mưa

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ có nắng gián đoạn, tiếp tục có mưa trái mùa về cuối ngày.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi rét dưới 8 độ, nhiều địa phương miền Trung mưa to

(NLĐO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 25-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ.

Chiều nay, mưa trái mùa trút xuống TPHCM, nguyên nhân do đâu?

(NLĐO) - Những cơn mưa trái mùa phân bố không đồng đều ở TPHCM và Nam Bộ do không khí đã ẩm sẵn, gió đưa thêm hơi nước vào đất liền.

Dự báo thời tiết dự báo thời tiết hôm nay bảo vệ sức khỏe thời tiết hôm nay thời tiết nam bộ không khí lạnh thời tiết tphcm độ ẩm không khí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo