Dự báo thời tiết hôm nay, 26-12: TPHCM có chỉ số UV cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 26-12, tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ phổ biến có mây, có nắng, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi; gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ ban ngày chủ yếu có nắng

Độ ẩm không khí ở mức cao, khoảng 75-90%, khiến thời tiết khá oi bức trước khi xuất hiện mưa.

Lượng mưa nhẹ, diễn ra trong thời gian ngắn vào cuối ngày; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong hôm nay và vài ngày tới, ban đêm và sáng sớm có thời điểm trời mát, hơi se lạnh. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cùng tình trạng thời tiết khô kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Người dân cần chú ý giữ ấm về đêm và bổ sung đủ nước khi hoạt động ngoài trời.

Chỉ số tia UV tại TPHCM hôm nay đạt mức 6 – ngưỡng có hại. Người cao tuổi, trẻ nhỏ và nhóm người nhạy cảm cần chủ động bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là hệ hô hấp và làn da.

Trên biển, khu vực từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao từ 2,5-5 m, kèm mưa rào và dông vài nơi. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có gió Đông Bắc cấp 4, phía Nam có lúc cấp 5, sóng cao 0,75-2 m.

Các tàu thuyền và hoạt động trên biển được cảnh báo có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn.