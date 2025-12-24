HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chiều nay, mưa trái mùa trút xuống TPHCM, nguyên nhân do đâu?

ÁI MY

(NLĐO) - Những cơn mưa trái mùa phân bố không đồng đều ở TPHCM và Nam Bộ do không khí đã ẩm sẵn, gió đưa thêm hơi nước vào đất liền.

Từ khoảng 15 giờ chiều nay (24-12), bầu trời TPHCM bắt đầu âm u, mưa rải rác xuất hiện tại một số khu vực. Khoảng 16 giờ, mưa bắt đầu lớn hơn, sau 20 phút thì tạnh dần, bầu trời chìm trong màn mây đen dày đặc.

Chiều nay, mưa trái mùa trút xuống TPHCM, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 1.

Người dân di chuyển trong cơn mưa chiều, mây đen dày đặc

Chiều nay, mưa trái mùa trút xuống TPHCM, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 2.
Chiều nay, mưa trái mùa trút xuống TPHCM, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 3.

Mưa rào rải rác ở phường Linh Xuân từ 15 giờ - Ảnh: ANH VŨ

Chiều nay, mưa trái mùa trút xuống TPHCM, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 4.

Khu vực phường Chánh Hưng mưa lớn vào 16 giờ

Ứng dụng Meteo Việt của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết nguyên nhân TPHCM và Nam Bộ xuất hiện mưa trái mùa được xác định do không khí ẩm liên tục được bổ sung từ biển vào đất liền. Gió Đông Bắc tuy hoạt động yếu nhưng ổn định, mang hơi nước từ Biển Đông vào khu vực, khiến độ ẩm không khí luôn duy trì ở mức cao. Ở tầng cao, nhiễu động trong đới gió Đông tạo điều kiện cho mây phát triển mạnh, đặc biệt vào chiều và tối.

Dù mùa mưa chính đã kết thúc, rãnh áp thấp xích đạo vẫn còn tồn tại ở trạng thái yếu, đóng vai trò như "chất xúc tác" kích hoạt các đám mây đối lưu. Khi mây tích tụ đủ ẩm, chỉ cần một tác động nhỏ cũng dễ phát sinh mưa rào và dông cục bộ.

Nói một cách dễ hiểu, không khí đã ẩm sẵn, gió tiếp tục đưa thêm hơi nước vào đất liền, mây dày lên và mưa xuất hiện. Đây chủ yếu là những cơn mưa trái mùa, phân bố không đồng đều giữa các khu vực.

Mưa ở TPHCM xuất hiện không đều, rải rác ở một số khu vực - Clip: ANH VŨ

Bầu trời tối sầm lại khi trời mưa

Mưa trái mùa ở TPHCM và Nam Bộ dự kiến kéo dài hết ngày mai 25-12

Theo dự báo, không khí lạnh sẽ tăng cường xuống phía Nam, ngày 25-12, khả năng mưa dông sẽ xuất hiện ở TPHCM và Nam Bộ vào chiều tối và đêm; người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết trong những ngày tới chủ yếu hanh khô, nắng mạnh ban ngày và se lạnh về đêm và sáng sớm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt người già và trẻ nhỏ.

Dự báo thời tiết không khí lạnh mưa dông Nam Bộ TPHCM mưa ở TPHCM
