Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 25-12: Tiếp tục có mưa

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ có nắng gián đoạn, tiếp tục có mưa trái mùa về cuối ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 25-12, ở TPHCM và các tỉnh Nam Bộ có mây, ban ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 22-25°C; nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 25-12: Tiếp tục có mưa - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ có mưa trái mùa

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ đã phân tích độ ẩm không khí ở mức cao 80-90% khiến thời tiết khá oi bức trước khi mưa xuất hiện.

Lưu ý, mưa dông có thể gây trơn trượt khi di chuyển, kèm theo nguy cơ sét và gió giật ngắn hạn.

Cũng trong hôm nay, trên các vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, dự báo có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đặc biệt, từ chiều và đêm nay, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3-5 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các khu vực trên được cảnh báo có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết hôm nay, 25-12: Tiếp tục có mưa - Ảnh 2.

Mưa trái mùa xuất hiện ở TPHCM và Nam Bộ do không khí đã ẩm sẵn, gió tiếp tục đưa thêm hơi nước vào đất liền, mây dày lên và mưa xuất hiện. Đây chủ yếu là những cơn mưa trái mùa, phân bố không đồng đều giữa các khu vực.

Dự kiến, không khí lạnh sẽ tăng cường xuống phía Nam từ hôm nay, mưa có khả năng xuất hiện tại khu vực vào cuối ngày. Tuy nhiên, sang ngày mai, mưa trái mùa được dự báo sẽ giảm nhanh và nhiều nơi có khả năng chấm dứt hoàn toàn.

Tin liên quan

Chiều nay, mưa trái mùa trút xuống TPHCM, nguyên nhân do đâu?

Chiều nay, mưa trái mùa trút xuống TPHCM, nguyên nhân do đâu?

(NLĐO) - Những cơn mưa trái mùa phân bố không đồng đều ở TPHCM và Nam Bộ do không khí đã ẩm sẵn, gió đưa thêm hơi nước vào đất liền.

Dự báo thời tiết hôm nay, 24-12: Nam Bộ về cuối ngày có mưa vài nơi

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ chủ yếu nắng ban ngày, mưa có thể xuất hiện vài nơi vào cuối ngày do áp cao lạnh lục địa tăng cường.

Thời tiết TPHCM và Nam Bộ đêm Noel

(NLĐO) - Đêm Noel năm nay tại TPHCM được dự báo xuất hiện mưa trái mùa, nhiệt độ dao động từ 24-26°C, thời tiết se mát và dễ chịu

