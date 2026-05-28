Dự báo thời tiết hôm nay, 28-5: TPHCM và Nam Bộ mưa dông diện rộng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 28-5, thời tiết TPHCM và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Cơ quan này cũng dự báo lượng mưa ở Nam Bộ hôm nay dao động từ 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hôm nay, TPHCM và Nam Bộ có mưa dông diện rộng

Người dân cần lưu ý mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo mưa dông ở TPHCM sáng nay

Sáng sớm nay, bầu trời TPHCM liên tục kéo mây đen, người dân kỳ vọng thời tiết dịu mát hơn sau nhiều ngày nắng nóng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay, TPHCM có mưa dông, nguyên nhân do rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua khu vực Nam Trung Bộ, kết hợp với gió Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình trên vùng biển Nam Bộ.

Lúc 6 giờ 30 phút, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và hệ thống định vị sét, cơ quan khí tượng ghi nhận nhiều vùng mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa kèm dông và sét tại nhiều khu vực ở TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và các địa phương lân cận.

Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào và dông trên diện rộng. Một số khu vực tại TPHCM được cảnh báo có mưa gồm Bình Tiên, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Sài Gòn, Đông Hòa, Long Phước, Long Trường, Long Bình và Phước Long.

Ngoài ra, các khu vực thuộc Bình Dương và huyện Nhà Bè, Cần Giờ của TPHCM cũng có khả năng xuất hiện mưa dông trong thời gian ngắn.

Lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17 m/giây). Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp.