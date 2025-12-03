Dự báo thời tiết hôm nay, 3-12: TPHCM và Nam Bộ có mưa dông

Dự báo thời tiết hôm nay, 3-12, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ có mưa dông về chiều tối

Độ ẩm duy trì ở mức cao, khoảng 88%, tạo cảm giác oi bức.

Theo phân tích, khu vực tiếp tục có nắng vào ban ngày nhưng mưa dông lan rộng hơn về chiều tối. Người dân nên mang theo ô (dù), áo mưa khi ra khỏi nhà.

Ngoài ra, chất lượng không khí được dự báo sẽ ở mức "có hại" đến "xấu" vào nhiều thời điểm trong ngày. Khi ra ngoài và cân nhắc các biện pháp bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là nếu có các vấn đề về hô hấp.

Đối với thời tiết trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió nhẹ, độ cao sóng từ 0.5-2 m, biển bình thường. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng từ 0.25-1.25 m, biển bình thường.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.