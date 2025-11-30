Dự báo thời tiết hôm nay, 30-11: TPHCM và Nam Bộ tăng nhiệt, bớt lạnh

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay, 30-11, ở TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng; sáng sớm và đêm trời lạnh. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.
Nhìn chung, khu vực có nhiệt độ sáng sớm tiếp tục tăng dần, cảm giác se lạnh giảm. Cả khu vực duy trì ngày nắng, ít mưa. Mưa trên khu vực vẫn có khả năng xuất hiện vào cuối ngày nhưng mưa nhẹ, lượng mưa không đáng kể.
Ngoài ra, chỉ số UV trên khu vực tối đa là 7, ở mức cao và có hại cho người nhạy cảm. Người dân cần chú ý bảo vệ da khi ra ngoài, nhất là vào khoảng thời gian từ 10-16 giờ.
Đối với thời tiết trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4, giật cấp 6-7; độ cao sóng từ 1.5-4.5 m, ngoài khơi biển động. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Bắc đến Tây cấp 3-4, giật cấp 6-7; độ cao sóng từ 1-2 m, biển có lúc động nhẹ.
Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.
