Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 30-11: TPHCM và Nam Bộ tăng nhiệt, bớt lạnh

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ có nhiệt độ sáng sớm tiếp tục tăng dần, cảm giác se lạnh giảm; ngày nắng, ít mưa.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay, 30-11, ở TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng; sáng sớm và đêm trời lạnh. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 30-11: TPHCM và Nam Bộ giảm cảm giác se lạnh - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ có nắng, ít mưa

Nhìn chung, khu vực có nhiệt độ sáng sớm tiếp tục tăng dần, cảm giác se lạnh giảm. Cả khu vực duy trì ngày nắng, ít mưa. Mưa trên khu vực vẫn có khả năng xuất hiện vào cuối ngày nhưng mưa nhẹ, lượng mưa không đáng kể. 

Ngoài ra, chỉ số UV trên khu vực tối đa là 7, ở mức cao và có hại cho người nhạy cảm. Người dân cần chú ý bảo vệ da khi ra ngoài, nhất là vào khoảng thời gian từ 10-16 giờ.

Đối với thời tiết trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4, giật cấp 6-7; độ cao sóng từ 1.5-4.5 m, ngoài khơi biển động. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Bắc đến Tây cấp 3-4, giật cấp 6-7; độ cao sóng từ 1-2 m, biển có lúc động nhẹ. 

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Bão số 15 giật cấp 13 di chuyển chậm trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới lạ thường có vào Nam Bộ?

Bão số 15 giật cấp 13 di chuyển chậm trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới lạ thường có vào Nam Bộ?

(NLĐO) - Trong khi bão số 15 vẫn di chuyển chậm, đổi hướng liên tục, một áp thấp nhiệt đới lạ thường sắp vào khu vực Nam Biển Đông

Biển Đông đối diện nguy cơ bão chồng bão

Bão số 15 chưa tan, áp thấp nhiệt đới đã “rình rập”; Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cam kết liêm chính, hiệu quả, bảo đảm minh bạch...

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 hướng vào Nam Biển Đông, bão số 15 luẩn quẩn đổi hướng

(NLĐO) - Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông Malaysia, trong khi bão số 15 đổi hướng liên tục.

