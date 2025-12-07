Dự báo thời tiết hôm nay, 7-12: TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, đêm se lạnh

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay, 7-12, ở TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có mây thay đổi, nắng vào ban ngày, chiều tối có mưa rào vài nơi chủ yếu tại miền Đông và ven biển miền Tây. Đêm se lạnh nhẹ, sáng sớm có mù nhẹ vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất từ 30–33 độ C và thấp nhất từ 23–25 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ chủ yếu ngày có nắng

Khu vực có độ ẩm trung bình trong ngày khoảng 69%, khả năng mưa thấp, chỉ số UV tối đa ở mức 7, được đánh giá là có hại cho những người nhạy cảm.

Với thời tiết có nắng và chỉ số UV ở mức có hại, người dân nên chủ động bảo vệ da khi ra ngoài bằng cách thoa kem chống nắng, đội mũ rộng vành và đeo kính râm. Mặc dù khả năng mưa thấp nhưng vẫn nên chuẩn bị ô (dù), áo mưa nếu có những cơn mưa bất chợt.

Trong khi đó, thời tiết trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, độ cao sóng từ 2-4 m; riêng vùng biển Lâm Đồng có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, độ cao sóng 3- 5 m.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Đông Bắc cấp 3-4, cao sóng từ 0.75- 1 m, biển bình thường.

Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.