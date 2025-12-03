HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM lập kịch bản "bốn tại chỗ" ứng phó mưa bão phục vụ bầu cử 2026

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các đơn vị cập nhật phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn và giao thông phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND 2026-2031.

Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương cập nhật phương án ứng phó thiên tai trong giai đoạn chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng và hướng dẫn của các cơ quan trung ương.

- Ảnh 1.

TPHCM yêu cầu bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường, đặc biệt là những tuyến dẫn đến điểm bỏ phiếu

Theo đó, các phòng ban, đơn vị phải rà soát, bổ sung kịch bản ứng phó với các tình huống thời tiết cực đoan như mưa lớn, ngập úng, dông lốc, bão hay sạt lở; đánh giá mức độ an toàn của trụ sở, điểm bỏ phiếu, kho lưu trữ tài liệu và hạ tầng kỹ thuật xung quanh; đồng thời chuẩn bị phương án huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm "bốn tại chỗ" tại những vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Sở Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường, đặc biệt là những tuyến dẫn đến điểm bỏ phiếu. Các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với địa phương, lực lượng chức năng trong phân luồng, cắm biển cảnh báo và trực gác tại các điểm xung yếu khi có thiên tai.

Đối với các dự án đang thi công, chủ đầu tư và nhà thầu phải xây dựng phương án thi công phù hợp với diễn biến thời tiết, chuẩn bị lực lượng và vật tư để xử lý kịp thời sự cố hạ tầng, không để rào chắn hay vật liệu gây cản trở giao thông, ảnh hưởng việc tiếp cận điểm bỏ phiếu của người dân.

Các đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ trực phòng chống thiên tai 24/24 khi có tình huống bất thường; báo cáo nhanh về Sở Xây dựng nếu xảy ra sự cố liên quan đến công trình, giao thông hay ngập úng có nguy cơ tác động đến công tác bầu cử. Trước ngày 5-12-2025, các đơn vị phải gửi báo cáo cập nhật phương án ứng phó thiên tai để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng giao Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông làm đầu mối theo dõi, đôn đốc và tham mưu công tác báo cáo. Các chủ đầu tư dự án BOT và các đơn vị liên quan được yêu cầu triển khai nghiêm túc để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

