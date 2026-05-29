Dự báo thời tiết hôm nay, ngày 29-5 ở TPHCM và Nam Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 29-5, thời tiết TPHCM và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C.

Theo dự báo, lượng mưa ở Nam Bộ hôm nay dao động từ 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân cần lưu ý mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết hình thế gây mưa dông ở TPHCM và Nam Bộ do rãnh áp thấp có trục qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ. Gió Tây Nam có cường độ trung bình trên các vùng biển Nam Bộ.

Ngoài ra, trên vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6 và sóng biển cao trên 2 m.

Vùng biển TPHCM có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2,5 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.